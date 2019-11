Felkészültek a téli időszakra

Szerződést kötött a háromszéki utak téli karbantartására az Út- és Hídépítő Rt.-vel a megyei önkormányzat és felkészült az előttünk álló télre a megyeszékhelyi köztisztasági vállalat is. Mindkét társaság beszerezte a szükséges mennyiségű csúszásgátló anyagot és bővítették a gépparkot is.

Háromszék magasabban fekvő területeit fehér hólepel borította tegnap reggel a közlekedésben azonban nem okozott gondot – mondta el lapunk megkeresésére Kovács Ödön. A megyemenedzser kifejtette, évente mintegy 3–5 ezer tonna szóróanyagot használnak el a megyei utakon a téli hónapokban, az előző évben háromezer tonna fogyott. Idén némi homokot kell még beszerezniük, de összességében felkészültek a hótalanításra. A munkálatok során az utak minőségét is próbálják óvni, a csúszásgátló keverékben ezért alacsonyabb – 20 százalékos – a só aránya, ezzel szemben az országos útügy gyakran csak sóval szórja le a gondnokságába tartozó szakaszokat – jegyezte meg. Elmondta azt is, tavaszig lezárják a forgalom előtt a 121A jelzésű, Kőröspatak és Középajta közti útszakaszt.

Készenlétben van a Tega Rt. is – fogalmazott megkeresésünkre Máthé László igazgató, beszerezték a következő hónapokban szükséges csúszásgátlót: 350 tonna sót, illetve 600 tonna apró kavicsot, s folyamatban a folyékony anyag, a kalcium-klorid beszerzése is – ebből még maradt készleten az előző idényből. A köztisztasági vállalat egy újabb homokszórót vásárolt, valamint egy hóekét is felszereltek még, így előbbiből nyolc, utóbbiból kilenc haszongépjármű áll Sepsiszentgyörgy rendelkezésére. Idén 60 fős csapattal végzik majd a szükséges munkálatokat, a járdák karbantartásában nyolc kisgép segíti a Tega dolgozóit.