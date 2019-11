Jóváhagyták a vízdrágítást Sepsiszentgyörgyön

Közel tíz százalékkal emelkedik az ivóvíz ára Háromszéken, és bő öt százalékkal fogunk többet fizetni a szennycsatornáért is: a megyeszékhely önkormányzata tegnap jóváhagyta a Közüzemek által kért új tarifákat. Egyelőre azonban nem tudni, hogy ezek mikor lépnek életbe.

A vezetékes víz díja köbméterenként 3,91 lejre ugrik a jelenlegi 3,56 lejről, a szennycsatornáért pedig 2,77 lejt számláznak majd az eddigi 2,63 lej helyett. Ez 9,8, illetve 5,3 százalékos drágítást jelent, amit a Közüzemek vezetősége a megnövekedett költségekkel indokol. A végösszeghez a 9 százalékos áfa is hozzáadódik, egészében véve tehát ezer liter víz elhasználása 7,28 lejbe fog kerülni. De nem mától, hanem legjobb esetben decembertől, mert bár a Közüzemek az általa javasolt díjszabásokra már augusztus közepén megkapta az országos árszabályozó hatóság beleegyezését, az általa kiszolgált önkormányzatok – a megye négy városa és több községe – nem siettek elfogadni a drágítást, Kézdivásárhelyen például kétszer is elnapolták a döntést. Az új árakat csak akkor alkalmazhatja a regionális vízszolgáltató, ha az érintett önkormányzatokat tömörítő Aquacov Egyesület – amelyben minden tagnak csak egy szavazata van – többsége is egyetért a drágítással.