Rongálók akcióban

A főtéri Bertis Gold üzletnél elhelyezett kerékpárjavító állványról a biciklipumpa tömlőjét szakították ki, ám a HKA azt feltételezi, hogy valaki(k) az egész berendezést eltüntették volna, hiszen az egyik rögzítőcsavart is meglazították – derül ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésükből. Az alapítvány azt reméli, hamarosan fény derül a tettes(ek)re is, hiszen a kerékpárosokat célzó javítóállomás figyelőkamerák látókörébe esik. A professzionális eszközt külföldről szerezték be, több szerszám és biciklipumpa is található rajta, ezeket a kerékpározást kedvelők szükség esetén bármikor díjmentesen igénybe vehették, használhatták.

„Igyekezetünk a kár mielőbbi kijavítására összpontosul, addig is az eszköznek csupán a szerszámkészlete használható” – tájékoztatott az alapítvány. Ugyanakkor arra kérik a városlakókat, amennyiben hasonló rongálást tapasztalnak a kerékpárjavítón, mielőbb jelezzék a 0758 629 919-es vagy a 0770 997 156-os telefonszámon.