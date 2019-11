A sepsiszentgyörgyi csapat az előző fordulóban hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó FC Voluntari együttesével, míg a Bogdan Vintilă irányította labdarúgók 4–0-ra győztek az FC Hermannstadt vendégeként. A napokban mindkét csapat érdekelt volt a Román Kupa-nyolcaddöntőben. A bukaresti labdarúgók azonban két nappal többet pihenhettek, ugyanis kedden játszottak a Kolozsvári U ellen, míg a székelyföldi együttes csütörtökön lépett pályára. A Sepsi OSK és a FCSB története során hétszer találkozott, a háromszékiek az összecsapások közül egyet tudtak megnyerni, egyszer osztozkodtak a pontokon és ötször a fővárosi gárda örülhetett. A csapatok legutóbb a júliusi odavágóban néztek farkasszemet, a sepsiszentgyörgyi stadionban akkor gól nélküli döntetlen született. László Csaba csapata a bajnokságban 16 ponttal a tizedik, a huszonhatszoros rekordbajnok pedig 21 ponttal a hetedik helyen áll. Az idényben a Sepsi OSK veretlen idegenben, egyszer győzedelmeskedett és hatszor pontot szerzett, a FCSB mérlege hazai pályán két győzelem, két döntetlen és három vereség.

„A FCSB ellen nem számítunk esélyesnek, viszont az odavágóban jó mérkőzést játszottunk a fővárosi csapattal, amit ezúttal is szeretnénk megismételni. Számunkra nem a legjobb, hogy a bukaresti együttes az elmúlt időszakban összeszedte magát, hozták a kötelező meccseket, sok gólt szereztek, egyszerűen jó formában vannak. A legutóbbi bajnoki mérkőzésüket is könnyedén behúzták a Hermannstadt otthonában, csapatként hatékonyak, a legutóbbi változtatások a javukra szolgáltak. Bukarestben örülnénk, ha sikerülne pontot szerezni, még akkor is, ha sokan azt mondják, hogy sok döntetlent játszunk. A FCSB ellen mindenképp pozitívum, ha sikerül pontot szerezni, viszont tisztában vagyok vele, hogy olyan csapatunk van, amely képes meglepetést okozni. Idegenben néha jobban játszunk, mint hazai pályán, és ha leg­alább két gólt tudnánk lőni, esélyünk lenne a jó eredményre. Ha nyerni akarunk, agresszíven kell játszanunk, nem szabad területet hagynunk a gyors játékosoknak, mert bármelyik pillanatban képesek eldönteni a mérkőzést” – mondta László Csaba vezetőedző. (miska)