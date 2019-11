Tamás Menyhért: Tamási Áron hajnali imája

Alighogy kilépett idejéből a magyar, máris...

Máris megcsúfolt remény lett belőle.

Ég és föld! Leginkább a föld! Leginkább a forradalom! A nemzet vajúdása!

Világítás helyett vér...

Ebből a vajúdásból is halál születik.

Éreztem, már lefekvéskor éreztem, hogy rosszra ébredek.

Sokáig virrasztott az eszem. Mintha nem is az a gondolat ülne az agyamban, ami eddig ült.

Hamar volt, bár messzinek találtam, békéjét kereste bennem.

Már megint a hamvas gondolkodás, a hajnali észjárás.

Mit ér a hamvas gondolkodás, a hajnali észjárás, amikor a fegyvereké a szó? Sokat, sokszor mondták, s most én is azt mondom: utolsó próbálkozása volt a nemzetnek, hogy az maradjon, aki volt!

Volt, aki imát írt a jövendőhöz. Én is akartam...

Csak akartam!

Csillapodj, gondolat!

Bármi, bárhogy történjék, a forradalom halottai, halottaim. Ami élőivel, s velem történik, mindenestül az enyém.

Csillapodj, szívem!

Hadd, hogy éljek, hűséggel éljek!

Minden lehetek, csak másult ember nem!

Ha tegnap nem volt módom kitérni a hűség elől, holnap még úgy sem lesz. Megint a végzet.

A szüntelenül minket kereső átok.

Nem tudom, mi vár rám, lesz-e annyi hevületem, mint odahaza, Erdélyben volt. Lesz-e módom kimondani a menekítő szót.

Az utcát, az ágyúzást hallva, aligha...

Ennek már lőporszaga van. Lőporszag tetemeinkre, tűzszag hajlékainkra.

Édes Istenem, csak ez a nép ne kerüljön vágóhídra!

Hát csak ennyi volt?

Eddig tartott?

Eddig tartott a nemzeti ölelkezés?

Nem először járja meg az eszemet: ahányszor önérzetes küzdésünket Szabadságnak kereszteltük, gyermeknapjait egyik sem élte túl. Pedig be’ reménylettem... Kezdtem berendezkedni a békére. Az írásra készülő nagy-nagy csendekre, termő hallgatásokra, a hallgatások mélyére, ahonnét a bajokra pillanthat a szellem, ahonnét a legtöbb biztatást kapjuk, hogy a múltat merjük múltnak, a jelent jelennek látni, s mindkettő jogán jövendőnkig merészkedjünk.

Ládd-e, Istenem, elerőtlenedik a testem...

Kezdetek kezdetétől harcos sors a magyar író sorsa.

Ez időtől: vérpados várakozás.

Ez időtől félek!

Félek, nagyon félek, hogy keserű lecke jő. Maroknyi népnek, ha világhatalom teszi, elegendő egy maroknyi szorítás.

Félek, azért is félek, mert Európa szeme, a világ szeme másutt jár. Akiké rajtunk jár, nem politikusi tekintet.

És az örökké várt diadalmas perc?

Nem ütöm fel a Bibliát, nem kezdek ismételt fohászba. Mindünkben maradt annyi ima, hogy erőben tartsa hitünket.