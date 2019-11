Lapunk érdeklődésére Kondor Ágota, a Székely Mikó Kollégium igazgatója elmondta, a több alkalomra tervezett évfordulós ünnepséggel az a céljuk, hogy a 160 évvel ezelőtti iskolaalapítás fontosságát minél szélesebb körben terjesszék, a programokat kivigyék az iskola falai közül és a lakosságot is bevonják a rendezvényekbe. A rendezvénysorozatot november 5-én, gróf Mikó Imre iránti tiszteletből Imre napján indítják – mondotta.

Jövő kedden rikkancsok hívják fel a figyelmet a város utcáin az évfordulói ünnepségek nyitányára. Az iskolában az elemi osztályokban jelenlegi középiskolások, a gimnáziumi és középiskolai tagozaton a jelenlegi harminc-negyven éves korosztályba tartozó véndiákok tartanak rendhagyó órákat arról, miért választották a Mikót, illetve mit kaptak az iskolától. Az elemisták városséta alkalmával megállnak gróf Mikó Imre és Csutak Vilmos szobránál, ismerkednek a vártemplommal, a nagyobb diákok koszorúznak az említett szobroknál, és százhúsz elhunyt mikós tanár sírjára helyeznek virágot a helyi temetőkben. Mind az ezerkétszáz diák közös programja az ötven éve született iskolahimnusz eléneklése az udvaron. A Csikós Júlia könyvtáros által készített, a Székely Mikó Kollégiumról szóló, tizenkétezer tételes, CD-re rögzített digitális bibliográfiát délelőtt a diákoknak mutatják be, 17 órától a nagyközönség ismerheti meg, ezt megelőzően, 16 órától az iskolához kötődő emléktárgyakból nyílik kiállítás.

November 10-én ünnepi istentiszteleten emlékeznek az iskolaalapításra a vártemplomban, 15-én könyv- és filmbemutatót tartanak, este a diákok mutatják be műsorukat. A programsorozatot záró február 15-i egész napos rendezvényt a Sepsi Arénában tartják jelenlegi és egykori mikós diákok és tanárok részvételével, este előadással és bállal ér véget a jubileumi találkozó.

Az iskola fennállásának 160. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat mottóját a szervezőbizottság gróf Mikó Imrétől, az iskolaalapításhoz legnagyobb mértékben hozzájáruló mecénástól kölcsönözte: „... amint lelkünk szabad, szellemünk szárnya le nem köthető...”