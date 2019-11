Egyre kevesebben élnek olyan hagyományőrzők, akiktől a hivatásos és műkedvelő néptáncegyüttesek, zenészek tanultak és tanulnak jelenleg is, vagy már olyan idősek, hogy nem vállalkoznak utazásra, színpadi fellépésre, ezért az utóbbi években mind nagyobb hangsúlyt kapnak a gyermekek és fiatalok a sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozón. Így lesz ez idén is a harmincegyedik találkozó alkalmával, amelyet jövő hét végén tartanak: pénteken a Tamási Áron Színházban, szombaton a Sepsi Arénában.

A találkozó nyitányaként pénteken este a Magyar Nemzeti Táncegyüttes bemutatja a Mezőség, Kalotaszeg című kétrészes műsorát, a társulat szombaton az arénában lép színpadra Táncrapszódia című produkciójával. Tavalyhoz hasonlóan már reggeltől benépesülnek az aréna termei, a folyosón pedig Ádám Gyula fotókiállítását láthatják az érdeklődők. Újból lesz kézművesvásár, hangszerkészítés és gyermeksarok. Délelőtt fél tizenegytől gyermekekkel telik meg a küzdőtér, egymás után lépnek fel a háromszéki gyermekegyüttesek, ezzel egy időben a táncházas teremben a legények vetélkednek, akiknek idén a mérai (Kalotaszeg) Muszka György táncát kellett megtanulniuk. Könyvvel jelentkezik a Kallós Alapítvány, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület pedig két digitális gyűjteményét mutatja be: délelőtt a Mozdulatokba vésett gyökerek elnevezésű program filmanyagából vetítenek a konferenciateremben, kora délután ugyanott a Néptánctudástárral ismerkedhetünk, amelyben olyan erdélyi táncosok táncát és módszereit rögzítették, akik munkásságuk során valamely kis tájegység, falu szakértőivé váltak. Idén is tartanak jótékonysági koncertet öreg mesterekért, színpadra lépnek ifjú tehetségek, valamint a meghívott hagyományőrzők, akik Györgyfalváról érkeznek, és valamennyien a népzene- és néptánctalálkozók többször visszatérő vendégei, a 2010-ben elhunyt Jaskó István Pitti tanítványai. Gyi­mesből is jönnek hagyományőrzők, gyermekek és a Virics banda. Újdonság a népi divatbemutató, egy győri alkotó mutatja be saját kreációit. A találkozó mindkét este táncházzal zárul.

A program sokszínűségéről Ivácson László, a Háromszék Táncegyüttes művészeti vezetője elmondta, azért bővítik évről évre a kínálatot, mert meggyőződésük, a mai világban többféle úton kell terjeszteni a hagyományt. A Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány szervezésében rendezett 31. Népzene- és néptánctalálkozó minden korosztálynak szól, a különböző módon megjelenített hagyományőrzés széles skáláján minden érdeklődő találhat kedvére valót.