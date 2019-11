Az építés költségeinek fedezéséhez szükséges pénz már hosszabb ideje az önkormányzat rendelkezésére állt, de az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül csak negyedik próbálkozásra találtak kivitelezőt. „Nagyon örvendek, hogy végre célegyenesben állunk, és hamarosan folytatódhat – s remélhetőleg belátható időn belül be is fejeződhet – az oly régen elkezdett beruházás. Az új osztálytermekre és szaklaboratóriumokra nem csak a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskolának, hanem egész Erdővidéknek szüksége van, hiszen a nyolcadik osztályt végzettek zöme nálunk tanul tovább, innen mennek egyetemre, fontos tehát, hogy a lehető legjobb körülményeket tudjuk számukra biztosítani. Nagyon remélem, hogy két év múlva már az új tantermekben kezdi a tanévet a diákság” – mondotta Lázár-Kiss Barna András, Barót polgármestere.

Rácz Gábor, a Zöld Út Kft. vezetője úgy nyilatkozott: szakembereivel felmérték az évek óta befejezetlenül álló épület állapotát, s véleményük szerint az jobb, mint kívülről szemlélve hinni lehetett. A munka előkészítésének nekifogtak, és tervük az, hogy még a tél beállta előtt érdemben dolgoznak.

A beruházás sikere a Gaál Mózes Általános Iskolának is fontos, hiszen – mint az már többször is politikai beszédtéma volt – a városban máshol elhelyezett osztályait át lehetne költöztetni a középiskola által szabadon hagyott tantermekbe. Az elképzelések szerint a Rózsák terén, a polgármesteri hivatal tőszomszédságában található épületet az önkormányzat lakná be (a tanácsterem már ott van – szerk. megj.), a Petőfi utcai épületben igény esetén ismét bentlakást rendeznének be, esetleg eladnák, a diákdombi épületet pedig nem bérelnék tovább a róma katolikus egyháztól, miáltal jelentős összeget takarítanának meg a hivatal számára.