A szervezők nevében Csákány László közbirtokossági elnök köszöntötte az egybegyűlteket hangsúlyozván: egykor a közbirtokosságok tulajdonában lévő házban laktak a tanítók, akik a fizetésüket is onnan kapták, és szerinte a ránk hagyott szellemi örökség gondozása ma is feladata a közbirtokosságoknak. Csíkmadarasi Bogáts Dénes is közbirtokossági tag volt, az ő szellemi hagyatéka arra kötelez, hogy ismertté tegyék azt – mondotta.

A házigazdák nevében Rich­ter Katalin, Cs. Bogáts Dénes felesége, Szotyori-Nagy Piroska testvérének unokája azokról az emlékekről beszélt, amelyeket a családban hallott Cs. Bogáts Dénesről, és ismertette „Dénes bácsi” rövid életrajzát. „Nemrég, amikor a kúria visszakerült a családom tulajdonába, elgondolkoztam azon, hogy kik is éltek, laktak ebben a gyönyörű épületben, milyen volt életpályájuk, sorsuk, majd emlékeimben felvillant egy fénykép Dénes bácsi törékeny alakjával” – kezdte a visszaemlékezést. Ebből idézünk röviden, szabadon.

Csíkmadarasi Bogáts Dénes 1882. április 22-én született Nagyszebenben a család ötödik gyermekeként. Édesapja nyomdokait követve, érettségi után postatiszti iskolát végzett Budapesten, szolgálatot teljesített Segesváron, Brassóban és Sepsiszentgyörgyön. Az első világháborúban, katonai szolgálat alatt Belgrádban megsebesült. Három évtizedet meghaladó postai szolgálat után gyenge egészségi állapotára való tekintettel 1935-ben nyugdíjazták. 1918-ban házasságot köt Szotyori-Nagy Piroskával, Szotyori-Nagy Ferenc szemerjai földbirtokos lányával, akivel a kúria város felőli szárnyában laktak. Házasságukból két lány született. Múzeumi tevékenységét haláláig végezte, levéltáros, igazgatóválasztmányi tag, tiszteletbeli múzeumőr. A második világháború végén, a front közeledtével a család elmenekült a kúriából. Egy év múlva visszatértek, a kúriát feldúlva, kifosztva találták, az iratok, jegyzetek megsemmisültek, csak néhány fénykép maradt meg, az is rokonoknál. Bogáts Dénest rendszerető, szerény embernek tartották, szeretett kirándulni, gyümölcsfákkal és fenyőkkel ültette be a kúria kertjét, egy lucfenyő ma is áll, jövőben lesz százéves. Cs. Bogáts Dénes hetven éve hunyt el, a szemerjai református temetőben, a templom előtti Szotyori-Nagy-kriptában helyezték örök nyugalomra.

Boér Hunor, az est moderátora azt mondta, a megemlékezéssel nem csak Cs. Bogáts Dénes életútjának, munkásságának megismertetése a cél, hanem az egykor önálló Szemerja, jelenlegi sepsiszentgyörgyi városrész önbecsülésének, öntudatának erősítése is. Sorra szólította meg jelen lévő múzeumi kollégáit és azokat a helytörténészeket, akik kutatásaik során foglalkoztak Cs. Bogáts Dénes munkásságával, hogy beszéljenek a hozzá fűződő élményeikről. Cserey Zoltán történész, nyugalmazott muzeológus szerint Cs. Bogáts Dénes kutatásai máig hivatkozási alapnak számítanak Szemerja és Sepsiszentgyörgy történetének megismerésében, Gazda Enikő néprajzkutató a Bogáts-féle szójegyzékgyűjteményt értékelte, Kocs János családfakutató Bogáts helynévgyűjteményét emelte ki, József Álmos nyugalmazott matematikatanár, helytörténész a postatisztként szolgáló Bogátsra emlékeztetett, és felvillantotta Sepsiszentgyörgy első postahivatalának működését, Csáky Ernő mérnök, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Távközlési Kismúzeum alapítója a távirdász Bogáts Dénesről szólt, Szotyori-Nagy Ákos személyes emlékeit idézte Cs. Bogáts Dénesről. Szekeres Attila István heraldikus, lapunk munkatársa vetített képes előadásban olyan, Keöpeczi Sebestyén József címerművész, heraldikus által készített háromszéki nemesi címereket mutatott be, amelyek adománylevelét Cs. Bogáts Dénes kivonatolta, valamint azt a könyvjegyet (ex librist), amelyet Sebestyén készített barátjának, Cs. Bogáts Dénesnek.

Az emlékesten zongorázott Krecht Emese és két tanítványa, a jelenlévők a szervezők ajándékával, Cs. Bogáts Dénes Szemerja község és ref. egyházának története című (Jókai Nyomda, Sepsiszentgyörgy, 1943), a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, a Szemerja és Görgő Egyesített Közbirtokosság és a Szotyori-Nagy család támogatásával idén megjelent, az eredeti szöveget hűen tartalmazó kiadvánnyal gazdagodva hagyták el a Szo­tyori-Nagy-kúriát.