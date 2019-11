Csúszhat az Orban-kormány beiktatása

Távolmaradásukat Adrian Țuțuianu, a Pro Románia szenátora jelentette be csütörtök este az Antena 3 hírtelevízió műsorában. A politikus kifejtette: a Pro Románia törvényhozóit baloldali érzelmű választók juttatták a parlamentbe, így nem tudnak azonosulni a jobbközép NLP kormányprogramjával.

Viorica Dăncilă szociáldemokrata (SZDP) kormányát nem sikerült volna megbuktatni a Pro Románia segítsége nélkül, és szavazataikra az új kormány beiktatásához is szükség van. Korábban Ponta már közölte: pártja nem szavaz bizalmat Orban NLP-elnök kormányának, testületi távolmaradásuk viszont határozatképtelenné is teheti a parlamentet, ami a bizalmi szavazás elnapolását eredményezné.

A kormányalakítással megbízott Orban szerdán még bizakodóan nyilatkozott a kabinet beiktatási esélyeiről, de elismerte, hogy az új kormányt nyíltan támogató frakcióktól csak 225 voksra számíthat, tehát a szociáldemokraták és a Pro Románia soraiból is szüksége van átszavazókra ahhoz, hogy meglegyen a kabinet beiktatásához szükséges 233 szavazat. A két ház együttes ülése is csak a törvényhozók több mint felének – legalább 233 honatyának – a jelenlétében határozatképes.

Románia parlamentjében mindennapos jelenség a törvényhozók átigazolása, ezért a helyezkedő politikusok viselkedését nem lehet megjósolni. A parlament honlapján elérhető legfrissebb adatok szerint az SZDP-nek jelenleg 201, a Pro Romániának pedig legalább 32 szavazata van, tehát együtt többséggel rendelkeznek.

A Pro Románia pártot az SZDP-ből kizárt Victor Ponta volt miniszterelnök alapította két évvel ezelőtt azon szociáldemokrata politikusok „mentőcsónakjaként”, akik kegyvesztetté váltak az SZDP-ben Liviu Dragnea, majd Viorica Dăncilă pártelnöksége idején. Pontához már több mint 30 törvényhozó ült át, a májusi EP- választásokon pedig a voksok 6,4 százalékát szerezték meg. A volt kormányfő nem titkolt szándéka, hogy a Pro Romániát tegye a román baloldal vezető pártjává és átvegye az SZDP szavazótáborát. Ezért Dăncilă hatalmának gyengítése érdekében kész volt hozzájárulni az SZDP-kormány megbuktatásához, de nem akar a jobboldali alternatíva mögé felsorakozni.

Ponta azt is bejelentette: támogatja, hogy – két sikertelen kormányalakítási kísérlet után – az államfő feloszlassa a jelenlegi parlamentet és előrehozott parlamenti választásokat írjon ki. A jövő év végén esedékes választások előrehozását egyébként a jobboldali pártok is támogatnák, de nem úgy, hogy közben még hónapokig a Dăncilă-kabinet vezesse ügyvivőként az országot.

Amennyiben a parlament hétfőn határozatképtelennek bizonyul, egy újabb bizalmi szavazást valószínűleg már csak a november 10-i elnökválasztás után fog kiírni a házbizottság szociáldemokrata többsége. Ebben az esetben a politikai válság alkotmányos patthelyzetté mélyülhet, az országnak pedig még hetekig nem lehet olyan kormánya, amelynek a legitimitását nem kérdőjelezi meg az államfő, ha jelöltet javasol az Európai Bizottságba a Romá­niának járó biztosi posztra.