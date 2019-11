Drága elnökválasztás

A 150 millió euróból így 50 milliót arra fordítanak, hogy a külföldön tartózkodó román állampolgárok élhessenek szavazati jogukkal. Tegnapi sajtótájékoztatóján Mituleţu-Buică ugyanakkor annak a véleményének is hangot adott, hogy az elnökválasztáson hasonló sorok lesznek a külföldi szavazókörzetekben, mint öt évvel ezelőtt, egyrészt, mert a most bevezetett levélszavazás lehetőségével nagyon kevesen éltek (bár ebbéli szándékukat mintegy 41 ezren jelezték, mindössze 17 ezer levélszavazat érkezett ez idáig az ÁVH-hoz), másrészt, mert hiába bővítették háromnaposra a szavazást külföldön, a többség úgyis vasárnap fog az urnák elé járulni. Egyébként összesen négymillió szavazólapot készítettek elő a diaszpórában, ha ez nem bizonyul elegendőnek, a szavazókörzetekben lesz lehetőség újabbak nyomtatására.

Daniel Duţă, az ÁVH logisztikai igazgatója arról számolt be, hogy a szavazólapok kinyomtatásához 199 tonna papírt használtak fel, amelynek ára 528 millió lej volt. Ugyanakkor a belügyminisztérium számára 79 872 204 eurót, az Országos Statisztikai Intézet számára 784 849 eurót, az ÁVH-nak 14 247 310 eurót, a külügyi tárcának 35 884 689 eurót, a Speciális Távközlési Szolgálatnak 16 067 765 eurót utaltak ki a választásokra.