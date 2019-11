A FACEBOOK MÁR A ROMÁNIAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA IS BEAVATKOZIK? A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (LDSZ) Szeben megyei szervezete beperelte a Facebookot, mert az blokkolta az alakulat elnökjelöltjének, Mircea Diaconunak a közösségi oldalát és ezzel befolyásolja az államelnök-választási kampányt.

Az egyesült államokbeli óriáscég ellen Ovidiu Gheorghe Tocaciu, az LDSZ Szeben megyei elnöke a nagyszebeni bíróságon indított eljárást. Elmondása szerint a Facebook október 28-án tette hozzáférhetetlenné Diaconu oldalát, és erre utólag sem adott semmilyen magyarázatot. Tocaciu a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásával vádolja az amerikai óriáscéget, és tízlejes erkölcsi kártérítést követel. „Ezzel az üggyel fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, (...) hogy a Facebookhoz hasonló vállalatok nem diktálhatják a romániai választások eredményét, mint az Egyesült Államokban, ahol bizalmas információkat adtak ki politikailag érdekelt vállalkozásoknak. Az ellene indított eljárásokból kiderült, hogy a Facebook nem tisztességesen játszik. Nem szabad megengedni, hogy a választási folyamatot befolyásolják” – mondta az LDSZ nagyszebeni elnöke. (Agerpres)

A LEGJOBB FORGATÓKÖNYVEKET AZ ÉLET ÍRJA. Három román muki úgy gondolta, hogy az angliai fizetések sem elégítik ki az igényeiket, így hát felcsaptak rablónak. Kibéreltek egy londoni lakást egy híres ékszerbolt mellett, ástak egy alagutat az üzletig, majd kirámoltak onnan 300 ezer fontnyi aranyat és gyémántot. Számításukba azonban valami hiba csúszott, ugyanis olyan nyomokat hagytak maguk után, amelyek alapján a yardok könnyűszerrel azonosították őket. A nemzetközi körözés nyomán kettejüket már le is csukták Jászvásáron, és kiadták őket a brit hatóságoknak. Egyikük egészen októberig Angliában élt, és egy cég igazgatójaként dolgozott alibiből. A harmadikat még keresik a hatóságok, de természetesen ő is moldvai gyerek. A slusszpoén a sztoriban, hogy a srácok először tévedésből egy emelettel lennebb, egy könyvtárba fúrtak be, ám a szellemi táplálékkal nem elégedtek meg, úgyhogy gyorsan korrigálták az alagút irányát. (Főtér)

FELELŐTLENSÉG FELSŐFOKON. Két halálos áldozattal járó balesetet okozott csütörtök este egy hajtási jogosítvány nélküli, ittas személy a Transzfogarason: a 37 éves nagydisznódi férfi Kercisórán elvesztette uralmát a volán fölött, átsodródott az út túlsó felére, elgázolt egy asszonyt és két gyereket, majd egy kerítésnek csapódott. A férfi, autóját otthagyva, elhagyta a tett helyszínét. A balesetben a helyszínen meghalt a 30 éves asszony és hétéves gyereke. A másik, 14 éves gyerek túlélte a balesetet, őt kórházba szállították. A balesetet okozó férfinál, aki visszatért a baleset helyszínére (állítólag cigarettáért ment el), a rendőrök 0,66 mg/l légalkoholszintet mértek. Utólag kiderült: három héttel ezelőtt már elkapták egyszer, hogy hajtási nélkül vezetett a közúton. (Agerpres)