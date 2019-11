Medve az országút közelében

A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség által jegyzett tájékoztató szerint a nagyvad a 11-es országút, illetve a 13E megyei út kereszteződésénél tartózkodott, a lakosságot pedig arra kérték, ne menjenek az érintett területre, ne közelítsék meg és ne próbálják etetni az állatot – számolt be az esetről a We Radio. Legutóbb Antal Árpád polgármester fordult hasonló kéréssel a lakossághoz, miután ő maga is látta Sugásfürdőn, október derekán a wellnessközpont közelében azt a medvét, amelynek jelenlétére ugyancsak a Ro-Alert rendszer hívta fel a lakosság figyelmét. (dvk)