A kormányalakítással megbízott Ludovic Orban liberális pártvezér a hétvégén is derűlátónak mutatkozott a parlamenti szavazás kapcsán, állítása szerint meglesz a kabinet beiktatásához szükséges 233 voks.

A jelenlegi állás szerint azonban ez csak úgy jöhet össze, ha a Szociáldemokrata Párt vagy a Pro Románia párt honatyái közül többen is szembemennek alakulatuk hivatalos, bojkottról szóló álláspontjával. Viorica Dăncilă szociáldemokrata pártelnök utalt is erre a hétvégén, jelezve, hogy pártjából lesznek „árulók”. „A Szociáldemokrata Párt honatyái nem lesznek jelen az ülésen. Persze, vannak árulók is, amint láttuk, de ha részt vesznek a szavazáson, másnap már mehetnek is az ollópártba” – mondta Dăncilă.

Vasárnapra egyébként Vic­tor Ponta Pro Románia-vezér álláspontja is enyhülni látszott a korábbi kategorikus kijelentésekhez képest: mint mondta, azzal a feltétellel vesznek részt az ülésen – és biztosítják a kvórumot –, ha Ludovic Orban új minisztereket javasol azok helyére, akiknek a parlamenti szakbizottságokban nem szavaztak bizalmat.

Három jelentős minisztériumról van szó: a pénzügyi, a munkaügyi és a fejlesztési tárcáról. A liberálisok Florin Cîțut javasolták pénzügyminiszternek, Violeta Alexandrut a munkaügyi, Ion Ștefant a fejlesztési tárca élére – mindhárman negatív véleményezést kaptak a szociáldemokrata többségű szakbizottságokban. Ludovic Orban azonban a szakbizottsági meghallgatások után közölte: nem szakmai megfontolások alapján, hanem politikai természetű szavazás nyomán utasították el a miniszterjelölteket, ezért nem kíván cseréket eszközölni a kormánycsa­patban.