Utóbbit már a korrupcióellenes ügyészség vizsgálja, előbbi még a kormány bukása után is osztogatja a pénzt, mindössze a modora változott. Undorító megnyilvánulásai azonban nem csak az ilyen tisztségekben elvárható szalonképes viselkedés és önfegyelem teljes hiányát jelzik, hanem a lelepleződéstől való félelmet is. Az önmagát nagy vagánynak tartó szociáldemokrata politikus ugyanis szakmailag sem áll jobban, mint erkölcsileg: tavaly ő maga sem tudta lezárni a saját minisztériuma által kidolgozott költségvetést – amelyet végül négy hónapos késéssel, idén márciusban fogadtak el –, azóta pedig csak nőtt az államadósság, a nyáron több magas kamatú kölcsönt is aláírt a kínos kérdéseket alpári módon elviccelő pénzügyér.

Románia tíz év alatt megduplázta tartozásait – ezek a belső nemzeti össztermék 14 százalékáról 2007–2008 óta 35 százalékra emelkedtek –, de még ennél is nagyobb baj az, hogy a pénz nem fejlesztésre megy, hanem bérekre és nyugdíjemelésekre, figyelmeztet a szakmailag jóval hitelesebb Daniel Dăianu. A Költségvetési Tanács elnöke szerint már az idén nagyobb lesz az államháztartási hiány 3 százaléknál, és ez három év alatt meg fog kétszereződni: 2022-re a hét százalékot is elérheti, ha a döntéshozók nem változtatnak az irányon. A hatást nem kell magyarázni: ahelyett, hogy kikapaszkodnánk a gödörből, egyre mélyebben fogunk elmerülni a sárban. És ha ehhez hozzáadjuk azt is, hogy a már bejött és elköltött európai uniós támogatások egy részét is vissza kell majd fizetni – az EU csalás elleni hivatala négy év alatt 241 törvényszegést jelzett a romániai hatóságoknak, csak a mezőgazdaságban eurómilliók eltérítéséről van szó –, képet kapunk arról, mit jelent az SZDP gazdálkodása az országnak.

Mondhatnánk, hogy ez már lejárt, nemsokára új, remélhetőleg felelősebb kormányunk lesz, de ez halvány vigasz. Ha a parlament első nekifutásra el is fogadja Ludovic Orban csapatát – ami azért távolról sem biztos, hiszen több miniszterjelölt is elhasalt a szakbizottsági meghallgatásokon –, a liberális kabinet erős kisebbségben lesz, minden egyes kezdeményezéséért keményen meg kell küzdenie, ráadásul választási évben, amikor egyetlen párt sem szeret megszorító intézkedéseket megszavazni, bármennyire hasznosak lennének ezek hosszú távon. A szociáldemokraták szürke eminenciása, a korrupcióért alapfokon nyolc évre ítélt Darius Vâlcov által felállított gazdasági csapda még a Dragnea-vonal bukása után is nekik dolgozik, és a következő időszak fő kérdése az, hogy lesz-e valakinek ereje és elszántsága hatástalanítani.