Formálódik az új kormány

Örvendhetünk, mert úgy néz ki, nemsokára vadonatúj kormányunk lesz, amely nagyszerű, nyolcvanoldalas „nesze semmi, fogd meg jól” programmal egy évig szándékszik tölteni az időt. A nemzeti kisebbségek problémáját is megemlíti a program, mégpedig olyképpen, hogy azok mind meg vannak oldva, és felszólít arra, hogy mi is ezt mondjuk.

A miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásán három szépreményű jelölt bukott el, de Ludovic Orban mégis kitart mellettük. Először a pénzügyminiszteri szék várományosa, Florin Cîțu a leköszönő Eugen Orlando Teodorovici-nak köszönhetően esett el, akinek fájó lehet, hogy búcsúznia kell pénzes állásától. Orlando szavaiból kiderült, hogy ha nem is szereti az új pénzügyminiszter-jelöltet de – mint mondta – a kurvákat igen. Viszont azokat nem a parlamentben. Ezt a megnyilvánulását később elegánsan letagadta. A fejlesztési tárca várományosa, Ion Ștefan is megbukott, pedig fejlesztésből jelesre vizsgázott, hisz új vityillóját egy 76 négyzetméteres ház helyére olyan engedéllyel építtette fel, amely 526 négyzetméteres épületre szól. Aztán addig felfejlesztgette, hogy végül 910 négyzetméteresre sikeredett. (Állítólag elnézték a rajzot az építők.) Búsul is emiatt, bár vigasztalhatta, hogy 19 évig csak 76 négyzetméter után fizetett adót. Elbukott a munkaügyi miniszterjelölt, Violeta Alexandru is, aki azt mondta, munkapárti, bátorítja, hogy az emberek dolgozzanak, és társadalmi segélyt csak az kapjon, aki igazán rászorul. Az ilyesmi a munkakerülő szavazóknak igen rosszul hangozhat, és nálunk első a szavazók érdeke. Az egészségügyiminiszter-jelöltnek viszont sikerült a vizsgája. Ő azt mondta, hogy szervátültetési központokat kell létrehozni, mert jelenleg 150 szívet és 300 tüdőt dobunk a szemétbe. A többi pótalkatrészt, mint például a 300 vesét, már meg sem említette. Aztán, ha valaki úgy érzi, hogy rossz szívű, nehezen szuszog, vagy pityeg a veséje, csak feliratkozik és kicserélteti hibás szerveit.

Nekünk, romániai magyaroknak külön öröm, hogy támogathatjuk az új kormányt. Erről az RMDSZ-vezér Kelemen Hunor kötött paktumot Ludovic Orbannal. Bár amikor megkötötték az egyezséget, azt hihette, hogy Orbán Viktorral köti, hisz Ludovicot még az RMDSZ-es szenátorunk, Tánczos Barna is Viktorként köszöntötte. Orban, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) vezére könnyű szívvel értett egyet a paktumba beleírt halotthalovány óhajokkal. Vállalta, hogy érvényt szereznek a kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeknek, és javítják a kommunizmus idején államosított ingatlanok visszaszolgáltatásának hatékonyságát. Majd, amikor a szolgálatos feljelentők megtámadnak minden nekik nem tetsző dolgot, és meg is nyerik a pereket, vagy a román állam különféle képviselői visszaperelik a korábban visszaadott ingatlanokat is, Ludovic Orban azt fogja mondani, hogy nem tehetnek róla, mert nálunk az igazságszolgáltatás független. És ez így is van, olyannyira, hogy sok esetben még a törvényektől is teljesen független.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, Csomortányi István és Mezei János elégedetlen a paktummal, mert szerintük a szövetség túl olcsón adta oda magát, illetve támogatását Orbanéknak. Ők bizony jobban tudták volna, hogy milyen feltételekhez kell kötni az új kormány megszavazását, és ha azt nem teljesítené az NLP, akkor nem szavaznák meg, így Románia kormányozhatatlanná válna, mindaddig, míg követeléseiket nem teljesítenék. Annak ellenére, hogy az RMDSZ nem verte eleget az asztalt Ludovic Orbannál, a két párt új vezetője mégis hajlandó lenne leülni azzal egy másik asztalhoz az Erdélyi Egyeztető Fórum keretében, amely megalakulása óta nemigen egyeztetett. Azon megegyezhetnének arról, hogy az MPP kirúgott elnöke, Biró Zsolt, valamint Kulcsár-Terza József helyett (aki nem bolond pártja miatt otthagyni a parlamentet, mert azt mondta, hogy ha őt is kirúgnák az MPP-ből, akkor veszi kalapjt, és elmegy a pártból) az MPP és az EMNP új főnökeit kellene a parlamentbe bevinnie az RMDSZ-nek, akik tudnák, mit kell tenni.

És akkor Ludovic Orbanék azért, hogy kormányozhassanak, megadnák nekünk az autonómiát, szabadon bocsátanák a „székely terroristákat”, lenne magyar orvosi kar Marosvásárhelyen, visszaadnák elkobzott javainkat. És így tovább…