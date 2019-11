Tavasszal újjáépítik Barót egyik hídját

Több baróti közutat érintő beruházásnál vannak újdonságok: nemrég lezárult az ún. kollektív híd megépítésére kiírt közbeszerzési eljárás, és hamarosan versenytárgyalást írnak ki egy közel háromszáz méteres útszakasz, illetve a főtér melletti egyik utca aszfaltozására is.

A kollektív híd megépítésére hirdetett közbeszerzést a felsőrákosi Zöld Út Kft. nyerte. A városháza tavaly ilyenkor úgy számolt, hogy a versenytárgyalást még télen lebonyolítják, a tényleges munka pedig március-áprilisban veszi kezdetét. Hiá­ba voltak azonban derűlátóak. Bár a gépjármű- és gyalogosforgalmat is kiszolgáló, 5,5 méter szélesre tervezett, mindkét oldalán járdával ellátott híd megvalósíthatósági tanulmánya kész volt, a terveztetés is rendben haladt, és az újjáépítéshez szükséges közel 1,6 millió lejt is a rendelkezésükre bocsátotta a kormány, kivitelezőt azonban alig talált a munkára a város.

„Hiába van pénz, hiába van előkészítve a szükséges dokumentáció, nehéz kivitelezőt találni. Mindegyik építőcég szinte teljes kapacitása le van fedve, ezért megengedhetik maguknak, hogy válogassanak az ajánlatok közül. Nekünk szerencsénk volt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül meghirdetett munkára legalább az általunk jól ismert Zöld Út bejelentkezett. Most már talán nem lesz akadálya, hogy elbontsuk a közveszélyes régi hidat, s helyette a jövő esztendő első felében megépüljön az új” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András polgármester.

A közeljövőben két utcajavítás közbeszerzési eljárását kezdi el a városháza. A Víz utcában a tűzoltószertártól a tejgyárig tartó közel háromszáz méteres szakasz, valamint a Petőfi Sándor utca aszfaltozására keresnek majd kivitelezőt. Az elöljáró ismételten arra kéri azokat a háztartásokat a Petőfi utcában, amelyek a szennyvízhálózatra még nem csatlakoztak rá, hogy minél hamarabb tegyék meg azt, mert az utca javításának ez az egyik előfeltétele.