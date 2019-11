A soproni teniszező sorozatban harmadik, francia társa második vb-döntőjére készült, kettejük idei legnagyobb sikere a Roland Garros megnyerése volt, míg az Australian Openen döntőt vívtak. A túloldalon Hszie volt párosban világelső, és 25 tornát nyert ebben a műfajban, míg Srtycova jelenleg is világranglista-vezető, és 27 trófeát gyűjtött. A két duó eddig egyszer találkozott egymással, idén a wimbledoni elődöntőben a későbbi bajnok tajvani–cseh duó bizonyult jobbnak.

Babosnak 2015-ben egy győzelem és két vereség volt a mérlege a csoportkörben Mladenovic oldalán, míg 2016-ban a negyeddöntőben búcsúzott a kazah Jaroszlava Svedovával. Tavalyelőtt újra egyenes kieséses rendszerben bonyolították le a páros versenyt Szingapúrban, és az első magyar vb-döntős teniszező a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán diadalmaskodott, majd 2018-ban megvédte címét, immár Mladenovic oldalán.

A tegnapi csatában az ötödik világbajnokságán szereplő Babos társával rögtön elvette Strycova adogatását, majd remek szervákkal megszilárdította az előnyt. Hszie is elbukta az adogatását, mire az ellenfél kikérte edzője tanácsait, viszont ez sem segített: nemsokára 4:0, majd 5:1 állt az eredményjelzőn. Strycova tovább bizonytalankodott, így a Babos–Mladenovic duó harmadszor is brékelt, és 24 perc elteltével már szettelőnyben volt.

A folytatásban a rivális duó kihasználta első bréklabdáját, de a magyar–francia páros 2:1-re fordított, majd a 26 éves Babos hatékony hálójátékával 4:2-re meglépett. A címvédők 5:2-nél még vesztettek egy gémet, aztán Babos könnyedén kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 4 percig tartott.

Barty nyerte az egyest

Az ausztrál Ashleigh Barty nyerte a kínai Sengcsenben zajló női tenisz-világbajnokságot, miután a fináléban 6:4, 6:3-ra diadalmaskodott a tavalyi bajnok ukrán Elina Szvitolina felett.

Az idei Roland Garros-győztes Ashleigh Barty azt a rég látott bravúrt érte el a WTA-világbajnokság döntőjének megnyerésével, hogy egyrészt első próbálkozásra diadalmaskodott a tornán, másrészt Serena Williams 2014-ben aratott vb-győzelme óta az első, aki úgy lett világbajnok, hogy abban az évben még egy GS-tornát is megnyert.

Az ukrán Szvitolina elleni fináléban a felek az első szettben 5:4-ig fej fej mellett haladtak, ám Barty a legjobbkor vette el ellenfele adogatását, a harmadik bréklabdát kihasználva meg is nyerte a játszmát. A második játszmában nem kellett ennyit várni az első brékre: a harmadik játékban Szvitolina vette el Barty adogatását, viszont rögtön utána vissza is adta az előnyt. Az ausztrál egyszer még elszórta a saját szerváját, ám több játékot nem engedett az ukrán címvédőnek, és 43 perc alatt behúzta a második szettet is.