A Szociáldemokrata Párt volt elnökét ugyanis múlt héten egy napra kiengedték a börtönből, és ez nagy felháborodást váltott ki az országos sajtóban, Liviu Dragnea ellen ugyanis más, a jelenlegi börtönbüntetésétől független ügyben is eljárás folyik, így nem lett volna joga az eltávozásra. A szabályok ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy az eljárás alatt álló személy ne léphessen kapcsolatba a többi vádlottal. Az igazságügyi tárcavezető által elrendelt ellenőrzés eredményéről és a törvény által megkövetelt intézkedésekről a későbbiekben adnak felvilágosítást – írja közleményében az országos börtönigazgatóság. (Főtér)

VILÁGÍTANI INDULT, MEDVÉVEL TALÁLKOZOTT. Világítani indult egy 16 éves kolibicai lány kutyája kíséretében rokonai sírjához pénteken 15 óra körül, amikor medvével találta szembe magát. A lány azonnal hívta az 112-es számot. A hegyi csendőrök azt tanácsolták neki, hogy húzódjon védett helyre, majd azonnal elindultak a helyszínre. Miután rátaláltak, a csendőrök Kolibicáig kísérték a lányt, attól tartva, hogy a medve újból felbukkan. A térségben a múlt hét utolsó napjaiban többször is riasztani kellett a lakosságot a Ro-Alert rendszeren keresztül, mert medve bukkant fel a környéken. (Agerpres)

AKIK A JÉG HÁTÁN IS MEGÉLNEK. Olaszországban működik egy olyan hálózat, amely az amúgy ingyenes konzulátusi online időpontfoglalásokkal seftel. A látszólag ártatlan módszer kiválóan működik: a seftelők előre lefoglalnak egy halom időpontot, majd a sorszámot 50–100 euróért eladják annak, aki a konzulátus honlapján négy-öt hónappal későbbi időpontot kapott. A Digi24 átfogó anyagot készített az új üzletelési módszerről, amelyből többek közt az is kiderül, hogy egy jobb napon a seftelők akár 2000 eurót is be tudnak gyűjteni, például Milánóban, ahol naponta legtöbb húsz ügyfelet fogadnak a román külképviseleten. A hírtelevízió kiszimatolta, hogy a módszer már Angliában és Spanyolországban is terjed. (Főtér)