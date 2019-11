A háromszéki csapat az első félidőben uralta a játékot, sikerült lelassítania a Bogdan Vintilă irányította labdarúgókat, akik folyamatosan Florinel Coman kiugratására törekedtek. A 21 éves csatár előbb Hrvoje Barišić, majd Kilyén Szabolcs mellett rohant el egy csellel, mindkétszer betört a tizenhatos területre, azonban egyik alkalommal sem találta el a kaput, 10 méterről kevéssel a bal alsó mellé lőtt.

A Sepsi OSK a gólt megelőzően szintén összehozott két lehetőséget, a piros-fehér mezes támadók viszont pontosabban céloztak. A 10. percben Fülöp István mintegy 30 méterről küldte kapura a labdát, Cristian Bălgrădean kapus pedig szögletre mentett. Nem sokkal később Barišić passzolt a védők mögül kiugró Goran Karanović irányába, de a svájci támadó a keresztléc fölé továbbított. A mezőnyfölényben játszó székelyföldi együttes a 27. percben vezetést szerzett: Fülöp szabadrúgása után Gabriel Vașvari fejjel továbbított Karanović felé, aki Bălgrădean felett a hosszú sarokba emelt (0–1). Az első félidőben Niczuly Roland egyszer sem kényszerült védeni, ugyanis a fővárosi csapatnak egyetlen kapura tartó lövése sem volt.

A szünet után a kézdivásárhelyi kapusnak már bőven akadt dolga, a magasabb fokozatra kapcsoló házigazdák teljesen beszorították a László Csaba irányította játékosokat. A bukaresti csapat első kapura lövése Harlem Gnohéré nevéhez fűződött, ezt viszont Niczuly védeni tudta, majd Florin Tănase próbálkozásánál is bravúrral lépett közbe. A szervezett védelem ellen esélytelen hazai együttes végül az 56. percben egyenlített, bár ehhez szüksége volt a játékvezetőre is, ugyanis Horațiu Feșnic szabálytalannak ítélte meg Stefan Velev és Tănase büntetőterületen belüli találkozását, a tizenegyest pedig Gnohéré gólra váltotta (1–1). A mérkőzés lefújása után Tănase elismerte, nem volt tizenegyes, sőt, a sípszó után sárga lapra számított műesés miatt.

Az addig jól működő védelem az igazságtalan ítélet után összeroppant, így a FCSB a 60. percben a vezető találatot is megszerezte: Florinel Coman passzolt a kapu elé lendületből érkező Tănase elé, aki a védőket faképnél hagyva gurított a hálóba (2–1). A hátrányba kerülő vendégek a folytatásban tanácstalannak bizonyultak támadásban, a házigazdák pedig ellentámadásokból növelhették volna előnyüket, azonban Coman a befejezésnél rendre hibázott, így a piros-fehérek az utolsó pillanatig reménykedhettek, viszont a 90. percben a csereként pályára lépő Pavol Šafranko néhány méterről a jobb sarok mellé fejelt. A hosszabbításban egy szögletnél Niczuly is előreszaladt fejelni, de a hazai ellentámadásból Coman leshelyzetből talált be, majd Denis Man kapufájával ért véget a mérkőzést.

László Csaba értékelt a mérkőzés után

„Hogy legyen vitatható döntés, ha mindenki azt mondja, hogy egyáltalán nem volt tizenegyes? A FCSB-játékosok is azt mondták, hogy nem volt tizenegyes. A játékvezető abban a pillanatban belenyúlt a mérkőzésbe, viszont neki professzionálisnak kell lennie, hogy egyik csapatot se segítse. A FCSB egy jó csapat, amely minőségi labdarúgókból áll. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz ellenük, hogy rendkívül nagy lesz a nyomás, viszont nem tudom kiverni a fejemből, hogy a bíró játékba hozta az ellenfelünket. A csapatom továbbra is futballozni szeretne, befektetett munkával akarunk nyerni. A végére elfáradtunk, azonban nem ezért vesztettük el ezt a mérkőzést” – nyilatkozta a vezetőedző.

1. Liga, alapszakasz, 15. forduló: FCSB–Sepsi OSK 2–1 (0–1).

Bukarest, Nemzeti Aréna, mintegy 3300 néző. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár). FCSB: Bălgrădean – Panțîru, Planić, Cristea, Crețu – Tănase (Moruțan, 71.), Popescu, Oaidă – Coman, Gnohéré (Hora, 83.), Popa (Man, 46.). Vezetőedző: Bogdan Vintilă. Sepsi OSK: Niczuly – Kilyén, Barišić, Bouhenna, Konongo – Gál-Andrezly (Salli, 65.), Velev (Deaconu, 81.), Vașvari, Ștefănescu (Šafranko, 71.) – Fülöp – Karanović. Vezetőedző: László Csaba. Gólszerzők: Gnohéré (56. – tizenegyesből), Tănase (60.), illetve Karanović (27.). Sárga lap: Popescu (73.), Coman (90+3.), illetve Vașvari (43.), Fülöp (55.), Konongo (83.).

További eredmények: FC Viitorul–Chindia Târgoviște 3–0 (gólszerzők: Ganea 7., Boboc 27., Munteanu 90+3.), Medgyesi Gázmetán–FC Hermannstadt 1–1 (gsz.: Fernandes 67., illetve Dumitriu 61.), Kolozsvári CFR–Academica Clinceni 3–0 (gsz.: Culio 52. – tizenegyesből, L. Traoré 68., Deac 71.), FC Voluntari–FC Botoșani 1–2 (gsz.: L. Gheorghe 10., illetve Miron 66., Chindriș 86.).

A rangsor:

1. CFR 9 3 3 35–13 30

2. Viitorul 8 4 3 34–18 28

3. Craiova 7 3 4 18–14 24

4. FCSB 7 3 5 22–20 24

5. Medgyes 6 5 4 24–21 23

6. Botoşani 5 7 3 24–21 22

7. Astra 6 4 4 19–17 22

8. Jászvásár 5 6 3 17–15 21

9. Dinamo 6 2 6 21–23 20

10. Sepsi OSK 2 10 3 14–13 16

11. Târgoviște 4 4 7 17–23 16

12. Hermannstadt 3 4 8 12–27 13

13. Clinceni 2 5 8 16–29 11

14. Voluntari 1 4 10 9–28 7

A 16. forduló programja: FC Hermannstadt–FC Viitorul (péntek, 20.30 óra), Academica Clinceni–Jászvásári Politehnica (szombat, 13 óra), Chindia Târgoviște–Craiova (szombat, 17.30 óra), FC Botoșani–FCSB (szombat, 20.30 óra), Sepsi OSK–Medgyesi Gázmetán (vasárnap, 16 óra), Dinamo–Kolozsvári CFR (vasárnap, 19 óra), Astra Giurgiu–FC Voluntari (hétfő, 20.30 óra).