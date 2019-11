Következő írásunk

Megrendelte az HBO a Trónok harca előzménysorozatát – jelentette be hivatalosan is a csatorna. A House of the Dragon címre hallgató sorozat ötletgazdái Ryan Condal (Kolónia) és maga a Trónok harca-szerző, George R. R. Martin, a showrunnerek pedig Condal és a Trónok harca több ikonikus részét is rendező Miguel Sapochnik – utóbbi alkotó fogja dirigálni többek közt a bemutató, pilot epizódot is.