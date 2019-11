A Trónok harca előzménysorozata

Megrendelte az HBO a Trónok harca előzménysorozatát – jelentette be hivatalosan is a csatorna. A House of the Dragon címre hallgató sorozat ötletgazdái Ryan Condal (Kolónia) és maga a Trónok harca-szerző, George R. R. Martin, a showrunnerek pedig Condal és a Trónok harca több ikonikus részét is rendező Miguel Sapochnik – utóbbi alkotó fogja dirigálni többek közt a bemutató, pilot epizódot is.

Az HBO tíz részt rendelt az alkotóktól a sorozatból, amely Martin Fire & Blood (Tűz és vér) című, 300 évvel a Trónok harca történései előtt játszódó, a Targaryen-házról mesélő könyvei alapján készül.

A Targaryenek felemelkedéséről szóló előzményszéria készültéről egyébként már szeptember közepe óta lehet tudni, de csak most jelentette be hivatalosan is a csatorna. A sztoriról pedig a már megjelent könyveredeti révén azt is lehet tudni, hogy egészen konkrétan azt a polgárháborús időszakot mutatja be, amikor Rhaenyra Targaryen hercegnő és féltestévere, II. Aegon Targaryen küzdött egymással a Hét Királyság trónjáért apjuk, I. Viserys halála után.

Nem a House of the Dragon volt egyébként az egyetlen készülőben lévő Trónok harca-előzménysorozat, hiszen már le is forgatták a széria eseményei előtt nem kevesebb mint ötezer évvel játszódó előzményszéria pilot epizódját Naomi Watts, Miranda Richardson, Jamie Campbell Bower és még sokan mások szereplésével. Most derült ki, hogy ezt a The Long Night munkacímen futó sorozatot elkaszálták az HBO-nál, és abból nem lesz széria. (MTI)