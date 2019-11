A növények képesek kommunikálni, érezni és tanulni

Szerinte a növények nem dekorációk. Ennél sokkal bámulatosabb élőlények, már csak azért is, mert egy csomó olyan dolgot tudnak, amire mi nem vagyunk képesek. Például egy olyan szuperorganizmussá klónozzák magukat, hogy teljesen azonos genetikájú egyedeik egy 1000 holdnyi, azaz mintegy 4 km² nagyságú földterületet foglaljanak el. Az önvédelemben is nagy újítóknak számítanak, hiszen a kukorica a darazsakat is be tudja vonzani, hogy megóvja magát a hernyók okozta kártól – olvastuk a divany.hu-n.

Képesek kommunikálni, érezni és tanulni. Kiderült többek között, hogy a növények képesek megosztani egymás között a táplálékot, felismerik a rokonaikat, csattogó hangok kiadásával tudnak kommunikálni egymással, számolnak, és azt is érzik, ha megérinted őket. (BG)