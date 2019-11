Többéves pangás után az idén három új ház építését kezdték meg Sepsiszentgyörgyön a Gyere haza program keretében, és további három pályázóval készül szerződést kötni az önkormányzat, amelynek vezetői óvodát és bölcsődét is ígérnek a letelepedőknek.

A Sugásfürdő felé vezető út mentén hat olyan ház áll, amelyet a város által átengedett területen húztak fel, és közülük hármat szolgálati lakásként utaltak ki a benne lakóknak, azaz mindössze hármat használnak az eredeti elképzelések szerint.

A Gyere haza programot 2009-ben indította az önkormányzat, az ingyen rendelkezésre bocsátott (de tíz év után megvásárolható) telkekkel és háztervekkel elsősorban a másutt élő, 35 év alatti fia­talokat próbálták hazatelepedésre öszöntözni. S bár a programot időközben többször módosították, és érdeklődőknek sem voltak híjával – tavaly például húsz pályázatot fogadtak el –, valahogy mégsem népesül be a telep: jelenleg egyetlen új ház falai emelkednek ki a földből. Sztakics Éva alpolgármester közlése szerint az elmúlt hónapokban négy fészekrakó család nyújtotta be iratcsomóját, de közülük egy már vissza is lépett, így három szerződést fognak aláírni.

A jelentkezőknek a családi helyzetük ismertetése mellett azt is igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a ház becsült értékének legalább tíz százalékával, és jogukban áll – a pontozás alapján összeálló rangsor szerint – telket is választani. Igényléseket egyébként folyamatosan fogadnak és bírálnak el, az ügyintézést pedig igyekeztek a lehető legjobban leegyszerűsíteni – mondta még az elöljáró, és hozzátette, hogy a Gyere haza telepre idővel a városháza óvodát és bölcsődét is építeni akar.