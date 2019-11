Javítják az utcákat Zabolán

Több mint egy kilométer hosszúságban aszfaltozzák le a Felszegi utcát a Mikes-kastély bejáratától kezdődően. A költség 1,1 millió lejre rúg, ezt saját bevételeiből biztosítja a községháza. A napokban derül ki, hogy a két ajánlattevő cég közül melyik nyeri el a kivitelezés jogát – jelezte a polgármester.

A Telek és Szörcse közötti, DC9-es jelzésű útszakaszon is munkálatokat terveznek 1300 méter hosszúságban. Erre is két cég nyújtott be árajánlatot. A felújítás értéke 1,9 millió lej, ebből 500 ezer lejjel rendelkezik a községháza, további támogatást remélnek a megyeházától. A Vidéki Befektetéseket Finanszírozó Ügynökséghez több utca javításának finanszírozására nyújtottak be pályázatot, de a bürokrácia miatt még nem lehet tudni, mikor írhatják ki a versenytárgyalást.

A mezei utak karbantartására folyamatosan odafigyelnek, de még vannak részek, ahol el kell végezni a javítást. A faluban egyes utcákat tört kővel borítanak, de ebben az esetben is van még elvégzendő munka. A kihívás nagy, hiszen a falu leltárán 35 kilométernyi, belterületen húzódó utca található – tudtuk meg Fejér Leventétől.