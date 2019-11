Német–magyar szövetség

Németország a legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak, és számos területen stratégiai szövetségese is – mondta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter tegnap Budapesten, miután tárgyalt a német külügyminiszterrel.

Szijjártó Péter kiemelte, vannak ugyan olyan nagy horderejű kérdések, amelyekben nem ért egyet a két ország, ilyen például a migrációval szembeni fellépés, de a vitás kérdésekre a találkozó során kevesebb időt kellett fordítaniuk, mint az azonos álláspontokról szóló eszmecserére. Szijjártó Péter a védelempolitika és hadiipar témájában közölte, az év első kilenc hónapjában Magyarország importálta a legtöbb fegyvert Németországból, ez a haditechnika pedig hozzájárul a magyar honvédség modernizáláshoz, valamint ahhoz a NATO-vállaláshoz, hogy az ország két százalékra növelje védelmi kiadásának arányát. Szoros a szövetség a gazdaság és a kereskedelem területén is: Németország Magyarország egyik legfontosabb külpolitikai és a legfontosabb külgazdasági partnere. Tavaly majdnem elérte az 55 milliárd eurót a kereskedelmi forgalom a két ország között, így idén rekordot dönthetnek. A magyar export nyolc hónap alatt meghaladta a 20 milliárd eurót, a Magyarországon működő német háttérrel rendelkező hatezer vállalat pedig 300 ezer embernek ad munkát – mondta.

Heiko Maas német külügyminiszter azt hangoztatta, a véleménykülönbségek ellenére is fontos a párbeszéd fenntartása és erősítése, hogy megpróbáljanak közös megoldásokat találni. Közölte, a megbeszélés során szót ejtettek a jogállami standardokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről és a sajtószabadságról, amelyek alapértékek az EU-ban. Ezzel kapcsolatban beszéltek a Németország és Belgium által kezdeményezett javaslatról is, amely a jogállamiságot a tagállamok közötti párbeszéd alapján értékelné. Heiko Maas megemlékezett az 1956-os szabadságharc leverésének évfordulójáról is.