Jó költségvetési tervezet

Eugen Teodorovici ugyanakkor azt is előrevetítette, hogy ha ezek a tételek nem szerepelnek majd az új kormány tervezetében, akkor egy sor módosító indítványt nyújtanak be a parlamentbe. Szerinte ugyanis jövőre tartható a betervezett 2,92 százalékos hiánycél. * Az új pénzügyminiszter december közepére ígérte az új költségvetés-tervezetet. Florin Cîţu szerint ez már azért is más lesz a korábbinál, mert az 28 minisztériummal számolt, míg az új kabinet csak 16 tárcával dolgozik.