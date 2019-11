Az elemistáknak szóló szellemi stafétán középiskolások beszéltek arról, miért lettek mikós diákok, a nagyobbak véndiákok elbeszéléseiből ismerhették meg a kollégium korábbi életét. A vendégeskedés nem volt híján frappáns jeleneteknek sem, egy kisdiák azt mondta, ő iskolaigazgató szeretne lenni, mert pecsételhetne és aláírhatna fontos iratokat. Kívánsága néhány percre teljesült. Az ötven évvel ezelőtt született iskolahimnusz sem maradt ki a programból, Czegő Zoltán költő és Dancs Árpád zenetanár közös szerzeményét együtt énekelte az udvaron az ezerkétszáz diák, a kicsik még az iskolacímert is kirakták puzzle-ből. A nagyobb diákok koszorúztak gróf Mikó Imre és Csutak Vilmos szobránál, és végigjárták a helyi temetőket, ahol százhúsz egykori mikós tanár sírjára helyeztek el virágot.

Csikós Júlia nemcsak könyvtáros, hanem az iskola kismúzeumának alapítója, gyarapítója is, így az évfordulót is kihasználta, hogy iskolatörténeti relikviákat mutasson be. Régi tankönyveket, értesítőket, okleveleket, meghívókat állított ki, egykori mikósok is bevihettek dokumentumokat, de láthatjuk a Péter Mózes iskolaigazgató kézjegyével ellátott, 1903/1904-es tankönyvjegyzéket, valamint irodalmi estélyek, tornaünnepélyek harmincas évekből származó meghívóját is.

A Székely Mikó Kollégiumról szóló digitális bibliográfia bemutatójára szép számban érkeztek jelenlegi, valamint egykori mikós tanárok és diákok, a régi díszteremben tartott ismertető valóságos időutazássá vált azáltal, hogy már a felvezetőben egykori tanáraira, mentoraira emlékezett a felbecsülhetetlen értékű adattár szerzője, majd ismertette a bibliográfia előmunkálatait. Csikós Júlia 1997-ben részt vett a Schola Orbis programban, amikor magyarországi és határon túli könyvtárosok elkészítették a Kárpát-medencei magyar iskolatörténeti adattárat, ez volt az előzménye a tegnap bemutatott bibliográfia összeállításának. A Mikó történelmi könyvtárának őre hatalmas kutató- és rendszerező munkát végzett el annak érdekében, hogy elérhetővé tegye a kollégiumról szóló dokumentációt, mindent, ami fellelhető a különböző kiadványokban, könyvekben, értesítőkben, nyomtatott emlékanyagban és részben levéltári iratokban. Csikós Júlia elmondta, a bibliográfia olyan műfaj, ami nem rangsorol, hanem felsorol, a bibliográfus nem értékel, csak felkutat minden fellelhetőt a választott témában. Azt is hangsúlyozta, habár nem egy népszerű műfajról van szó, a történelmi tisztánlátás, a történelmi igazság szempontjából fontos az ilyen adattár, amiben az iskola történetén keresztül a város, a közösség élete és az iskolához való viszonyulása is megnyilvánul.

Az évfordulós ünnepség november 10-én emlék-istentisztelettel folytatódik, majd 15-én filmbemutatót tartanak, februárban a Sepsi Arénában zárul az eseménysorozat, amikor jelenlegi és egykori diákok és tanárok részvételével rendeznek sport- és kulturális programokat.