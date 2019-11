Előző írásunk

Most, hogy már két Orbán miniszterelnökünk is van, sőt, Románia elnöke evangélikus, kormányfője pedig unitárius, igazán bízhatnánk a szebb jövőben. Csakhogy az, mindezek dacára, vagy éppen ezek miatt, egy cseppet sem tűnik közelinek. Mert Orbán Viktor ugyan minden magyar miniszterelnöke – és bizony tájainkon is sokan éltek a kettős állampolgárság lehetőségével –, de segíteni elsősorban pénzzel és szép szavakkal tud. Ez sem elvetendő persze, hisz a magyar kormánynak köszönhetően jelentős beruházások történtek Erdély-szerte, gazdák, vállalkozók kapnak támogatást, templomok újulnak meg, óvodák, egyetem épül, de kisebbségi nyomorunkon mindez legfennebb enyhít, a valós megoldásoknak Bukarestből kellene érkezniük. Eddig késtek és most sem ezek tűnnek prioritásnak.