A prefektus hivatala tegnap válaszolt az MTI egy héttel korábban feltett kérdéseire, és megerősítette a Hargita megyei önkormányzat által kiszivárogtatott információt: október 11-én megtámadta a közigazgatási bíróságon a dormánfalvi önkormányzat több határozatát. Egyfelől azt a márciusban hozott 29-es határozatot, amellyel a település magánvagyonából a közvagyonába helyezték át az úzvölgyi katonatemetőt, és azt a 48-as határozatot, amellyel az előbbi formai hibáit próbálták javítani. Másfelől a prefektus az építési engedélyt is megtámadta, amelyet önmaga számára bocsátott ki az önkormányzat a román parcella és az emlékmű létrehozására.

A válaszban a hivatal azokat a főbb okokat is felsorolta, amelyek miatt a bírósághoz fordult. A prefektus elsősorban a Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) és a kulturális tárca engedélyének a hiányát kifogásolta. A vonatkozó törvényből idézte: semmisek azok az építési engedélyek, amelyeket a törvényben felsorolt állami hatóságok engedélye nélkül bocsátottak ki. A prefektus azt is megemlítette, hogy az építési engedély kibocsátására benyújtott dokumentációban a polgármesteri hivatal nem bizonyította egyértelműen a terület fölötti tényleges tulajdonjogát. Az önkormányzat tavaly december 17-én bocsátotta ki az építési engedélyt a temető átalakítására, de csak több mint három hónappal később hozott határozatot a terület közvagyonba vételéről. Ráadásul a megjelölt területet egy 2010-es kormányhatározat Csíkszentmárton község közvagyonaként rögzítette. A válaszban azt is megemlítik, hogy a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Dormánfalva határának megállapítása bírósági eljárás tárgyát képezi.

Az MTI-nek adott válaszokat Valentin Ivancea jegyezte, aki szeptember vége óta látja el a Bákó megyei prefektusi tisztséget. A korábbi prefektus mindkét ügyben ultimátumot adott Dormánfalva polgármesterének a törvényesség visszaállítására, de annak ellenére sem indította el a kilátásba helyezett közigazgatási pereket, hogy a kiszabott határidőig az elöljáró nem teljesítette kéréseit.