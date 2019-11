Violeta Alexandru, aki Marius Budăit váltja a munkaügyi minisztérium élén, közölte, hogy a minisztérium szerkezetének zsugorítását, illetve a nyugdíjak kifizetéséhez szükséges büdzsé helyzetének ellenőrzését tervezi tervez. Violeta Alexandru azt is megemlítette, hogy a Szociáldemokrata Párt (SZDP) aggasztóan nagy deficitet hagyott hátra utóbbi téren. A tárcavezető elmondta: nagy hangsúlyt szándékszik fektetni arra, hogy a nyugdíjasokkal és alkalmazottakkal való kapcsolattartásban részt vevők megfelelő szakmai felkészítésben részesüljenek. Alexandru azt is bejelentette, hogy minél hamarabb létrehoz egy információs pontot a munkaügyi minisztérium székhelyének közelében, ahol az érdeklődők információkat kaphatnak az intézmény által biztosított szolgáltatásokról. Az országos minimálbért illetően kifejtette: az elkövetkező időszakban egy sor megbeszélést folytat a szociális partnerekkel, hogy megtalálják a leghelyesebb és legobjektívebb módot ennek kiszámítására. Úgy vélte, az SZDP-kormány által javasolt minimálbér-emelés nem nyugszik megfelelő számításokon és körültekintő tanácskozásokon. A bértörvényt és nyugdíjtörvényt illetően pedig leszögezte, hogy be fogja tartani a hatályos törvényt, és folytatja a párbeszédet a szociális partnerekkel, hogy megtalálják a legjobb megoldásokat. Alexandru azt is elmondta, hogy javaslat kidolgozását tervezi a részmunkaidős szerződések túlzott adóztatásának kiküszöbölésére.

Az igazságügyi minisztériumot átvevő Cătălin Predoiu elsősorban azt tartotta fontosnak tisztázni, hogy nem szándékoznak kormányrendelettel megoldani az igazságszolgáltatásban történő visszaéléseket vizsgáló ügyészség megszüntetését, parlamenti úton próbálják rendezni a helyzetet. A tárca átadásán részt vevő Klaus Iohannis államfő megdicsérte Predoiu elődjét, Ana Birchallt, mivel mandátuma alatt „szembehelyezkedett” a Dăncilă-kormány és a Szociáldemokrata Párt vezetőségével. Az elnök Predoiu megbízatását nehéznek nevezte, mert az SZDP „szétkaszabolta” az igazságügyi törvényeket, ezért újra kell kezdeni az egyeztetéseket az érintett szakmai szervezetekkel, a nemzetközi fórumokkal, és „a jóhiszemű politikusokkal”, majd ezek alapján azokat a módosításokat, amelyek rendjén valónak bizonyultak, meg kell őrizni, az elhibázott előírásokat pedig ki kell javítani. Iohannis szerint az új igazságügyi miniszter feladata „előállni egy elképzeléssel” a büntetőjoggal kapcsolatban, és a főügyészek kinevezését is meg kell oldania.

Nicolae Ciucă, a védelmi tárca új vezetője szerint a miniszteri funkciója lehetőséget ad neki arra, hogy véghezvigye azokat a projekteket, amelyeket a hadsereg vezérkari főnökeként kezdett el. Az oktatási tárca élére kinevezett Monica Anisie előrevetítette, hogy az első adandó alkalommal visszavonják a Dăncilă-kormány azon rendeletét, mely kötelezővé teszi a szakiskolát azoknak a diákoknak, akik a képességvizsgán nem érik el az 5-ös átlagot. A belügyi tárcát átvevő Marcel Vela egyebek mellett kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül alá fogja írni a caracali ügyben vétkes rendőrök megbüntetését elrendelő dokumentumokat. Emellett nagy figyelmet szándékozik fordítani arra, hogy a belügyi alkalmazottak szakértelemmel kommunikáljanak a lakossággal, „totális háborút” tervez a bűnözők ellen, és növelni akarja a sürgősségi beavatkozások hatékonyságát. Az átvételkor jelen lévő államfő elsősorban irányváltást kért a minisztertől, egyebek mellett az inkompetens vezetők eltávolítása által. A diplomácia vezetését átvevő Bogdan Aurescu szintén az államfő jelentében lépett hivatalba.