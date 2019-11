EMNP: elszalasztott lehetőség

A Ludovic Orbannak bizalmat szavazó politikai alakulatok és képviselők egyike sem a közjó, hanem egyedül a pillanatnyi politikai haszon vagy épp túlélés érdekében döntött – véli az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetősége. Ugyanakkor bírálják az RMDSZ-t is, mivel ismét elmulasztotta, hogy a kormány támogatása feltételeként a magyar közösség súlyos problémáinak rendezését szabja meg.

Közleményében a párt országos elnöke úgy vélekedik: jellemző és sokatmondó a bukaresti politikai elit viszonyairól és morális állapotáról, hogy a parlamenti mandátumok mintegy alig negyedét magáénak tudó Nemzeti Liberális Párt kormányfőjelöltjének a honatyák első nekifutásra bizalmat szavaztak. Az alakulat vezetője szerint nem a közjó érdekében járt el. A pillanatnyi politikai haszon vagy épp túlélés volt a meghatározó.

A pártelnök az RMDSZ-t is bírálja. Csomortányi szerint a szövetség képviselői újabb alkalmat szalasztottak el, amikor az új kabinet támogatásának feltételei közé nem sorolták be az önálló magyar orvosképzés ügyét, a magyar nyelvhasználat hivatali kereteinek bővítését vagy az észak-erdélyi autópálya befejezését. A politikus azt is felrója, hogy a szociáldemokrata kormányok támogatása révén elért „eredmények” felszámolása sem került terítékre, így az úzvölgyi temető eredeti állapotának visszaállítása vagy az ártatlanul bebörtönzött kézdivásárhelyi fiatalok koncepciós pere. Az elnök szerint szinte bizonyos, hogy az RMDSZ a pillanatnyi érdek szerinti választási szabályok rögzítése és a pártszínekben szerzett funkciók megtartása mentén kötött alkut. Csomortányi továbbá az elmúlt hetek történéseit igazi erdélyi magyar politikai abszurdnak minősíti, felsorolva azokat az ellentmondásokat, amelyek a Kelemen Hunor államfőválasztási kampányában megfogalmazottakat, illetve a szövetségnek a parlamenti tevékenységét jellemzi.

Zárásként az EMNP vezetője sajnálatát fejezi ki, hogy az RMDSZ minden román politikai alakulattal hajlandó tárgyalni, de a magyar–magyar párbeszédtől elzárkózik, Csomortányi megismételte: pártja készen áll az egyeztetésre.