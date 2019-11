Tovább tart a belháború a Magyar Polgári Pártban, úgy tűnik, azok, aki ellentétbe kerültek a pártelnökkel, nem adják olcsón a bőrüket. Kulcsár-Terza József, háromszéki képviselő október 28-án levélben fordult Mezei Jánoshoz, két nappal később ugyanezt elküldte az elnökség tagjainak, majd mikor továbbra sem kapott választ a választmány tagjainak is. A dokumentumban Kulcsár felidézi, hogy Mezei két héttel korábban felszólította: számoljanak be, hogyan voksoltak a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazásán. A képviselő beszámolója szerint korábban Mezei egy Viorica Dăncilă kormányfővel való találkozóról érkezve arra akarta kötelezni őt, hogy nemmel voksoljon a kormánybuktatáson, támogassa a szociáldemokratákat. Kulcsár-Terza József azzal vádolja Mezeit, hogy titkos megállapodást kötött a volt miniszterelnökkel, támogatásokért cserébe akarta eladni voksaikat és, mint írja, erről a titkos találkozóról szóló információkat megerősítette a párt három alelnöke is (Simon Csaba, Kátai Attila, Mosdóczi Vilmos) mondván, hogy minderről az elnök beszámolt az azt követő elnökségi ülésen.

Bármennyire titkos volt ama bizonyos találkozó, híre eljutott a liberálisokhoz és az RMDSZ-hez is, Kulcsár-Terza a voksolás előtt szembesült a velük kapcsolatban megfogalmazott gyanúval. Ő azonban nem szavazott pártelnöke elvárása szerint (és a szavazatszámok alapján valószínű, ugyanígy járt el Biró Zsolt is), mint fogalmaz: a Magyar Polgári Párt egy jobboldali párt, amely nem tud, és amelynek nem szabad ilyen megállapodásokat kötnie egy baloldali posztkommunista párttal. Elfogadhatatlannak nevezi, hogy annak a kormánynak a támogatásáról egyezkedett a Magyar Polgári Párt elnöke, amely az úzvölgyi gyalázatos események háttérszervezője volt, és számos más esetben is bizonyította magyarságellenes politikáját.

A háromszéki képviselő levelében azt is a pártelnök szemére veti, hogy arra szólította fel Kelemen Hunort az RMDSZ elnökét, hogy a liberális kormány támogatása feltételeként kérje Beke István és Szőcs Zoltán kegyelemben való részesítését. „Számomra értelmezhetetlen, hogy te, aki bizalmi viszonyban vagy a szociáldemokrata párt elnökével, a román kormányfővel, haszonszerzés helyett miért nem kérted vagy támasztottad feltételként a titkos találkozón Beke és Szőcs jogi helyzetének tisztázását?” – írja, de azt is kifogásolja, hogy Mezei nem egyeztetett a székely politikai foglyokkal, tulajdonképpen beszennyezi becsületüket, hisz aki ártatlan, nem kérhet kegyelmet.

Mezei János a Háromszék megkeresésére előbb valótlanságnak nevezte a Kulcsár levelében foglalt állításokat, majd árnyalta kijelentését. Mindezt a párt belső fórumain kell tisztázni, nem a nyilvánosság előtt – mondotta az elmúlt időszak botrányaira utalva. Konkrét kérdésünkre, hogy találkozott-e Viorica Dăncilăvel, azt válaszolta: „Találkozó esetleg volt”, hisz ők mindig nyitottak, mindenkivel egyeztetnek, hogy támogatást szerezzenek polgármesterei projektjeire. Kérte-e a képviselőktől, hogy ne szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt? – kérdeztük. Ez belső ügy, nem akar vitát generálni – hárította az egyértelmű választ. A Beke-Szőcs ügyben ellene felhozottakat nem érti, ő mindig a börtönre ítélt fiatalok mellett volt, meglátogatta őket, gyűjtést is szervezett, úgy érzi, joga volt azt kérni Kelemen Hunortól szabják feltételül szabadon bocsátásukat.