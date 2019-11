A Tomasz Herkt edzette lengyel Artego Bydgoszcz együttes éllovasként érkezik Háromszékre, miután a második számú európai kupasorozat nyitókörében 72–67 arányban nyert a vendég Sepsi-SIC csapata ellen, majd 72–62-re diadalmaskodott a svéd Luleå BBK otthonában, míg a harmadik fordulóban hazai környezetben 79–75-re verte a török Galatasaray alakulatát. A négyszeres bajnokcsapatunk számára bal lábbal indult a mostani nemzetközi szereplés, hiszen öt ponttal kapott ki Lengyelországban, majd a második körben nagy bravúrt végrehajtva 78–62-re győzött a Galata ellen, és egy hete fordulatos mérkőzésen 81–74-el bizonyult jobbnak a Luleå együttesénél.

Hazai porondon a Sepsi-SIC százszázalékos teljesítménnyel, azaz öt lehetséges győzelemmel vezeti a női Nemzeti Liga Keleti csoportját, s a pontvadászat hétvégi körében 114–49-re verte az Alexandriát. Az Artego öt győzelemmel és egy vereséggel második a lengyel küzdelemsorozatban, vasárnap pedig 81–74 arányban győzött a középmezőnyhöz tartozó Widzew Lodz otthonában.

A két csapat október 17-i összecsapását a házigazda Artego Bydgoszcz kezdte jobban, amely az első negyed végére már tízpontos vezetésre tett szert (29–19). A második játékrészben kiegyenlítődött a küzdelem, de a lengyelek még így is növelték előnyüket (52–37). A térfélcsere után sem sokat változott a játék képe, és harmincpercnyi játék után 20 pontos volt a zöld-fehérek hátránya (66–46). A párharc zárószakaszában agresszívebben védekeztek és pontosabban céloztak a háromszéki kosarasok, akik közel álltak a fordításhoz, ám végül ötpontos vereséget szenvedtek (72–67).

– Fontos mérkőzés előtt állunk, amit nagyon meg akarunk nyerni. Úgy gondolom, hogy szurkolóink ezúttal is a segítségünkre lehetnek, s reménykedem abban, hogy az aréna most megtelik nézőkkel. Az Artego eddig jól játszott, megérdemli az első helyezést, de azt szeretnénk, ha mi lennénk az elsők. Komolyan és sokat készültünk erre a mérkőzésre, s mindenképp győzni akarunk. A Lengyelországban elvesztett mérkőzéshez képest jobban kell védekezzünk, hiszen ez döntött azon a párharcon. Ha jól védekezünk, sok labdát szerzünk, akkor egyértelműen támadásban is jobbak leszünk – nyilatkozta Annemarie Gödri-Părău, a zöld-fehérek második Európa-kupa meccsét megelőző sajtótájékoztatón.

– Erős a csoportunk, s számunkra nagyon jó eredmény az, hogy a csoportkörben van már két győzelmünk. Az Artego elleni odavágó két nagyon különböző félidőből állt össze, hiszen egy gyenge első játékrész után a másodikban már eléggé jól játszottunk. Ha igazságos akarok lenni, akkor azt kell mondanom, csak a negyedik negyedben kosaraztunk nagyszerűen, ami sok önbizalmat adott nekünk a soron következő két mérkőzésre. Abban reménykedem, hogy kiváló teljesítménnyel és remek hangulat mellett győzni tudunk, s akkor egy lépéssel közelebb leszünk a továbbjutáshoz. Ez a meccs nagyon fontos számunkra, s mindenből a legjavát akarjunk nyújtani, mind taktikailag, mind szellemileg és fizikailag. Nem egy könnyű ellenfél az Artego Bydgoszcz, de itthon legyőzhetjük őket. Azzal, hogy itthon megvertük az Euroliga és Európa-kupa győztes Galatasaray csapatát, egy történelmi tettet hajtottunk végre, s ha most nyerünk, akkor csoport­elsők leszünk, ami egy újabb történelmi siker számunkra. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen kemény 40 perc áll előttünk, és az a célunk, hogy győzzünk – jelentette ki határozottan Zoran Mikes edző, aki még hozzátette: a Sepsi-SIC-nek mindenképp ki kell használnia azt az előnyt, hogy a lengyeleknél Shante Evans ezen a meccsen sem fog pályára lépni.

Ahogy már megszokhattuk, csapatunk mérkőzéseinek a Sepsi Aréna ad otthont, ahová ma 18 és 18.15 órakor indul autóbusz a Gólya utcai végállomásról. Erre az Európa-kupa-találkozóra is érvényesek a bérletek, egy jegy ára 15 lej.



Nálunk játszik a VSK Csíkszereda

Az Erős Zsolt Aréna felújítási munkálatai miatt várhatóan január végéig a megyeszékhelyi Sepsi Arénában játssza hazai mérkőzéseit a VSK Csíkszereda férfi kosárlabdacsapata, amely ma 16 órától a Nemzeti Liga B-csoportos küzdelemsorozatának 5. fordulójában a Máramarossziget MSK együttesét fogadja. A még nyeretlen csapatok összecsapása igazi kosárlabdacsemegének ígérkezik, így aki teheti, ne hagyja ki.