Kormányozzanak, ne panaszkodjanak

Elgondolkodtató, hogy Ludovic Orban máris arról beszél, nehéz lesz az idei állami költségvetést lezárni, a kincstárat alaposan kiüresítették az elődök, ráadásul növelték a tartozást. A kormányfő a minisztériumokból érkezett első visszajelzések alapján vonta le borúlátó következtetéseit, amelyeket a tárcavezetők egy része már a tegnap rebesgetett. És ha már lúd, hát legyen kövér alapon azt is hozzácsapta: sürgősen takarítani kell a közintézményekben, elsőként nyilvánvalóan a tárcák szintjén, és valószínűleg izomláza lesz, amíg aláír minden nem oda való, kapcsolatai révén tisztségbe ejtőernyőzött hivatalnok felmentéséről szóló rendeletet. A takarítást, illetve a régi gárda helyezkedéseinek megakadályozását egyébként már tegnap sebbel-lobbal elindították.

Az új kormány hozzáállása természetesnek mondható, ha arra gondolunk, hogy java része annak, amit az elmúlt három évben kritikaként megfogalmaztak az országirányításról, most beigazolódni látszik. Emiatt joguk van panaszkodni, csüggedten beszélni az előttük álló nehézségekről. Nem mindegy viszont, hogy meddig szándékoznak a szociáldemokrata hagyatékra mutogatni. A helyzet ugyanis igen egyszerű: senki sem kényszerítette a Nemzeti Liberális Pártot, hogy átvegye az ország kormányzását. Ők maguk hangoztatják jó ideje, hogy készek kormányozni, megállítandó a szociáldemokraták és csatlósaik ámokfutását. És íme, adott a lehetőség, még ha nem is az igazi, elvégre parlamenti többség nélkül kell végigverekedniük egy igen csonka mandátumot, az esélyt viszont megkapták a bizonyításra. Ráadásul tökéletesen tisztában lehettek azzal is, hogy valószínűleg hatalmas zűrzavar várja tárcavezetőiket a kormányzati palotákban.

Az új kormány hivatali honfoglalásának szinte minden állomásán – így a tegnapi ülésen is – jelen lévő Klaus Iohannis államfő bátraknak nevezte a liberálisokat, mert vállalták a kormányzást. Az elnök véleménye helytálló, de remélhetőleg az eltökéltség, a kitartás és persze a bátorság, ahogyan a Dăncilă-kormányt legyőzték, kitart az elkövetkező egy évre is, és panaszkodás, illetve sárdobálás helyett valóban az ország ügyes-bajos dolgainak rendezésével foglalkoznak majd. Mert nehézség, súlyos örökség ide vagy oda, most ők ülnek a vágyott bársonyszékekben, nekik kell dönteniük, legyen szó költségvetésről, infrastruktúráról, egészségügyről, oktatásról vagy éppen a nyugdíjakról és a bérekről. Pár hétig még lehet siránkozni, de utána nem marad más lehetőségük, mint dolgozni. És már most bizonyos, hogy bőven lesz tennivalójuk.