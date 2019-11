Kedd este tartották az RMDSZ orbaiszéki szervezetének tisztújító küldöttgyűlését Zágonban, amelyen jelen volt Kelemen Hunor, az RMDSZ országos szervezetének elnöke, a szövetség államelnökjelöltje is. A gyűlésen részt vett Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnöke, Grüman Róbert ügyvezető alelnök, illetve ott volt Fejér László Ödön szenátor és Márton Árpád képviselő is.

A gyűlésen Kis József, az RMDSZ orbaiszéki szervezetének elnöke újabb mandátumot kapott, a szervezet ügyvezető elnökének Fazakas András Leventét választották meg. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az RMDSZ országos elnöke, Kelemen Hunor részt vesz ezen a tisztújító gyűlésen. Igen, azt mondom, hogy ezt mi, orbaiszékiek meg is érdemeljük” – monda köszöntőbeszédében Kis József, Zágon polgármestere.

Tamás Sándor politikai beszámolójában köszönte azt a bizalmat, amelyet a Kézdivásárhelyen megtartott megyei küldöttgyűlési választásokon kapott. „Nem egyedül dolgoztam, hanem közösen” – hangoztatta. A közös munka eredménye, hogy az elmúlt tizenkét évben megszervezett választások során nőtt az RMDSZ értékeltsége. Míg 2007-ben az EP-választásokon Háromszéken 20 ezer szavazatot kapott az RMDSZ, ez a szám 2019-re 51 818-ra nőtt, ami az érvényes szavazatok több mint hetven százalékát jelenti. „Kiállunk Kis József polgármester mellett, akit az utóbbi időben rengeteg méltatlan támadás ért. Zágon, Kovászna, Zabola kiemelt hely, ahol tisztességes, demokratikus versenyben nem tudnak legyőzni azok, akik a vesztünket akarják” – nyomatékosított.

„Barátoson megkérdőjelezhetetlen a fejlődés és a számos jó eredmény, Kommandó többet fejlődött az elmúlt egy évtizedben, mint az azelőtt lévő száz évben. Nagyborosnyón elég nagy a baj. A gondok gyökere viszont nem az elmúlt három, hanem az elmúlt harminc évben keresendő. Zabola néhány hónapja összekapta magát. Még nem látszik kristálytisztán a jövő, de ami biztos: Fejér Levente jelenlegi polgármester csapatával együtt RMDSZ-színekben fog indulni a jövő évi helyhatósági választáson” – sorolta a területi szervezet elnöke, arra kérve a jelenlevőket, hogy semmit ne bízzanak a véletlenre. „Nekünk semmit sem adnak ingyen. Ha nem dolgozunk napestig és nem dolgozunk körömszakadtáig, soha nem is leszünk sikeresek. Mindenkit fel kell keresnünk, mindenkihez el kell jutnunk az elkövetkező hét hónapban is. Nekünk nemzeti céljaink vannak, eredményeket akarunk elérni a közösség számára. Az viszont fontos, hogy a mi közösségünk értse: erőnk, befolyásunk csak akkor lesz, ha hallatjuk a hangunkat” – emelte ki Tamás Sándor.

Van még tartalékunk, van még erdélyi magyar ember, akit meg lehet szólítani – hívta fel a figyelmet Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki szerint a következő négy napban az erdélyi magyar közösség mozgósítása a tét. „A közösség részéről annál nagyobb elismerés nincs, mint hogy többen fordulnak felénk, többen bíznak bennünk, mint az előző években. Elnökválasztás előtt állunk, biztassuk az embereket, hogy menjenek el november 10-én szavazni és válasszák a szövetség jelöltjét. Nem magamért kérem a támogatást, mert ez egy közösségi erőpróba. Az, amit ebben a kampányban javasoltunk, az jó a magyar közösségnek, jó az egész társadalomnak, jó lenne, ha megvalósulhatna. A ­magyar közösségről egyetlen jelölt sem beszél, ezért is szükség van magyar jelöltre” – mondta a szövetség államfőjelöltje.

„Ez a választási kampány nemcsak közösségünk jövőképének felmutatását jelenti, hanem azt is, hogy amit sikerült felépíteni, azt meg is tudjuk őrizni. Néhány hónap múlva önkormányzati választás lesz, és az a nagy próbatétel, hogy meg tudjuk-e őrizni a kétszáz polgármesteri tisztséget, hozzá tudunk-e még tenni párat. Ha most egy erős közösségi szolidaritást felmutatunk, biztos, hogy könnyebb lesz jövőben a helyhatósági és parlamenti választáson építkezni” – hangsúlyozta Kelemen Hunor.