Tartanak a cukorbetegségtől

Több százan vettek részt tegnap Sepsiszentgyörgy központjában ingyenes vércukormérésen, amit az osztrák Wellion vércukormérő gyártó cég ajánl fel több éve a cukorbetegek világnapja (november 14.) tájékán. A kéthetes körút során a mobil rendelő az ország több városát érinti, a sepsiszentgyörgyi állomás tavaly is szerepelt a listán.

Az osztrák cég romániai partnere dr. Demeter Orsolya sepsiszentgyörgyi diabetológus rendelőjével együttműködésben végezte tegnap a vércukormérést, a doktornő és Sidó Zita asszisztens dietetikus tanácsokkal is ellátta az érdeklődőket. A mérésre jelentkezők között cukorbetegek is voltak, akik otthon rendszeresen mérik a vércukorszintjüket reggel éhgyomorra, de kíváncsiak voltak, hogy egy kis gyaloglás után milyen értéket mutat a mérő. Több olyan esetet is jegyeztek, amikor az illető nem tudott arról, hogy cukorbeteg, de mivel a mért magas vércukorszintet nem lehetett azzal magyarázni, hogy egy órával korábban tízóraizott, azt javasolták, jelentkezzék szakorvosi vizsgálatra.

A mobil rendelő délutánig állomásozott Sepsiszentgyörgyön, ez idő alatt több százan használták ki az ingyenes szűrővizsgálatot.