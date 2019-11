Láthatatlan pofonok – kiállítás Csernátonban

A kiállítás ötletgazdája Csutka Melinda mentálhigiénés szakember, a szolgálat szociális munkása volt, s aki a tárlatvezetői feladatot is ellátja. A kiállítást legelőször 2018 májusában Sepsiszentgyörgyön mutatták be, majd Kézdivásárhely és Csernáton következett, a negyedik állomás pedig Uzon lesz. A látogatóknak lehetőségük van leírni a számukra sértő, fájdalmat okozó „szemét-szavakat”, és bedobni azokat e szavak szemeteskukájába.

Csutka Melinda elmondta: azért tartják fontosnak felhívni a figyelmet a családon belüli erőszak, a bántalmazás problémájára, mert mindennapos, és a mi közösségeinkre is jellemző, bármennyire is nehéz tetten érni. Éppen ezért úgy döntöttek, nem az internetről keresnek illusztrációkat a kiállításhoz, inkább helyi diákokat kérnek meg, hogy tegyék láthatóvá a láthatatlant, próbálják képekbe önteni, amit maguk is átéltek vagy amit gondolnak, éreznek erről a jelenségről.

A kiállított rajzok a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum 5–8. osztályos diákjainak alkotásai. A tárlatot eddig nyolc tanulócsoport és a községháza több alkalmazottja látogatta meg.