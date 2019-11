Meg kell tisztítani az államapparátust

A minisztériumokban létszámstop lép hatályba, és ellenőrzik azokat a kinevezéseket, amelyeket a távozó SZDP-kormány a román diplomáciai posztokon eszközölt a napokban.

Orban közölte, hogy már több befolyásos politikus gyermekét mentette fel, és kifejezte reményét, hogy izomlázat kap azoktól az aláírásoktól, amelyek a komasági alapon kinevezett államtitkárok, államtanácsosok, minisztériumi főtitkárok felmentéséről szólnak.

Az új NLP-kormány első intézkedése egyébként az volt, hogy sürgősségi rendeletet hozott a minisztériumok számának csökkentéséről: a Dăncilă-kabinetnek ugyanis 25 tagja volt, Orban azonban 16 tárca között osztotta el a feladatokat.

A miniszterelnök a november 10-i (a külföldi választókörzetekben már pénteken megkezdődő) elnökválasztás zökkenőmentes, korrekt lebonyolítását, az energiaellátás és a közlekedési infrastruktúra felkészülését a közelgő téli időszakra és az idei költségvetés kiigazítását sorolta a kormány legsürgősebb teendői közé. Rámutatott: az önkormányzati vezetők arra panaszkodnak, hogy nincs elegendő fedezetük az év végéig várható költségeikre, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte azt a gyakorlatot, hogy az állam meggondolatlan költekezésének számláját a magánszférával fizettessék ki, szándékosan elodázva az áfa-visszaigénylések kifizetését.

A tegnapi kormányülésen Klaus Iohannis államfő is részt vett, és ismét a leváltott „kártékony” baloldali kormányt bírálta, azzal vádolva a Szociáldemokrata Pártot, hogy kiürítette az államkasszát, elüldözte a befektetőket, és úgy költötte el (a közalkalmazotti bérek és nyugdíjak emelésére) a „románok pénzét”, hogy semmi maradandót nem hagyott maga után.

A Digi24 hírtelevízió szerint Romániának idén már nincs esélye a GDP 3 százaléka alatt tartani a költségvetési hiányt. Az SZDP-kormány az utóbbi három évben 66 százalékkal növelte a minimálbért, a közszférában ötven százalékkal növekedtek a jövedelmek, míg a reálgazdaságban feleannyival. Az átlagos nyugdíj is csaknem másfélszerese a három évvel korábbinak, Románia így ma már a költségvetése kétharmadát fizetésekre és szociális védelemre költi, a beígért állami beruházások nagy része pedig elmaradt.



Az első kormányzási nap

A bérek és a nyugdíjak kifizetése, valamint az infrastruktúra fejlesztése a kormány prioritásai közé tartozik – jelentette ki tegnap Ludovic Orban miniszterelnök, aki ismét szemenszedett hazugságnak nevezte az SZDP bér- és nyugdíjcsökkentésekre vonatkozó jóslatait, megjegyezte azonban: „a közszférában csak azoknak az alkalmazottaknak fogunk fizetést adni, akik kompetensek és képesek minőségi szolgáltatásokat nyújtani”. A minimálbér bizonyosan nőni fog 2020. január 1-jétől, de az emelés mértékét komoly elemzés alapján döntik el – szögezte le. Ami az infrastrukturális beruházásokat illeti, megvalósításukhoz nem csak a szakminiszter és a minisztérium alkalmazottainak együttműködésére van szükség, hanem az engedélyeket kiállító vagy láttamozó más állami intézményekre is – mondotta. Az ország pénzügyi helyzete egyébként nagyon rossz, kilenc hónap után 2,6 százalék a költségvetési hiány, ami tavaly ilyenkor 1,6 százalék volt. A bevételi oldalon 11 milliárd lej hiányzik, és még egymilliárd a hozzájárulásokból – sorolta a miniszterelnök, aki szerint Florin Cîţu pénzügyminiszternek gyors intézkedésekkel kell korlátoznia a deficitet, a fölösleges kiadásokat és az adócsalást. Orban bemutatta a miniszterelnöki hivatal vezetőjét is, Ionel Dancă pedig ismertette a kabinet második sürgősségi kormányrendeletét, amely a Zsilymacesdparoseny és Hobicaurikány szénbányáiban tiltakozó bányászok helyzetére kínál megoldást (2020-ban és 2021-ben kifizetendő végkielégítéseket). Megszólalt Raluca Turcan kormányfőhelyettes is, aki többek között azt ígérte, hogy hamarosan megkezik a regionális kórházak építését.



A prefektusokat is leválthatják

A Dăncilă-kormány által kinevezett konzulok egy része nem rendelkezik diplomáciai képesítéssel, több olyan eset is van, hogy jutalomként helyezték őket tisztségbe, ezért Ludovic Orban kormányfő ellenőrzéseket, illetve az érdemtelenül kinevezett személyek visszahívását kérte Bogdan Aurescu külügyminisztertől. Viorica Dăncilă menesztett kormányfő legutóbb Nelu Barbu volt kormányszóvivőt (korábban újságírót) nevezte ki sanghaji konzulnak, de mellette több politikus gyermekét vagy feleségét is elhelyezte Románia külképviseletein, holott egy konzuli rangot szabályos módon legalább 12 évi szakmai gyakorlat és fokozatos előmenetel után lehet elérni.

A konzuli kinevezések botránya nem volt az egyetlen: a Ziare.com beszámolója szerint Ludovic Orban este újabb rendkívüli kormányülést hívott össze, és valamennyi SZDP-s prefektus leváltását kilátásba helyezte, mert felmerült a gyanú, hogy azok – az SZDP utasítására – megpróbálják akadályozni az elnökválasztást: hirtelen többen is beteget jelentettek, és Marcel Vela belügyminiszter megerősítette, hogy Arad megyében a prefektus és az alprefektus, Temes megyében pedig a prefektus már betegszabadságon van.



Az energia is prioritás

Az új kormány a fekete-tengeri földgáz-kitermelési projektek és egyéb holtpontra jutott energia­beruházások elmozdítását is prioritásnak tekinti – jelentette ki Ludovic Orban a gazdasági és energetikai minisztériumban Virgil Popescu új tárcavezető beiktatásán. Elmondta: megoldásokat keresnek a tervezett beruházások felgyorsítására, és elsősorban arra törekednek, hogy visszanyerjék a befektetők bizalmát, miután a szociáldemokrata kormányok több váratlan törvénymódosítással ellehetetlenítettek több nagy energetikai beruházást, így az elmúlt három évben Románia talán több milliárd eurót is veszített. Példaként említette a fekete-tengeri földgázkitermelés késleltetését, ami negatívan hat a gazdaság fejlődésére. A kormányfő szerint hatályon kívül kell helyezni valamennyi olyan abszurd rendelkezést, amelyek előidézték, hogy jelenleg Románia energia­importáló és nem -exportáló ország, s az állam minden komoly befektető számára partner kell hogy legyen.