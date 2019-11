Borcea szabad

Kilenc hónapi börtön után tegnap feltételesen szabadlábra helyezték Cristian Borcea üzletembert. A Dinamo sportklub volt tulajdonosát februárban zárták be, és példás magaviselete miatt engedték ki.

Emiatt egyébként (több más kedvezmény mellett) 21 szabadnapot is kapott az elmúlt hónapokban, amit otthon tölthetett el. Borceát egy konstancai és mamaiai ingatlanok illegális visszaszolgáltatása miatt indított perben ítélték ötévi szabadságvesztésre (ugyanebben az ügyben kapott nyolc évet Radu Mazăre volt konstancai polgármester is), korábban pedig a labdarúgók illegális átigazolása miatt kapott 6 év 4 hónapot, amiből 4 év letöltése után, tavaly nyáron szabadult. A két büntetést utólag összevonták, így összesen 7 év 6 hónapi börtönt kellett volna letöltenie, de Bukarest negyedik kerületi bírósága szerint a büntetés már elérte célját, az elítélt javulást mutatott, és ezt ugyanígy látja az Ilfov megyei törvényszék is.