Még mielőtt Barack Obamát az Egyesült Államok elnökének választották volna, úgy hírlett, hogy akkor lesz Romániának magyar elnöke, mikor Amerikának néger. Most itt van a lehetőség, hogy Kelemen Hunort Románia elnökévé válasszuk. Engem személyesen fel is hívott, akárcsak régebben Orbán Viktor, de nem engedte, hogy én is megszólaljak, pedig szerettem volna beszélni vele. Gondolom, hogy Kelemen románokat is felhívott arra biztatva őket, hogy rá szavazzanak. Ha már kipróbálták a szász elnököt, ideje lenne egy magyarral is próbálkozni. Máskülönben nem volt semmiféle emberek elé való választási kampány. Nem voltak vérre menő viták és néhány vérszegény tévéadást leszámítva semmi nem utalt az elnökválasztásra. A kerítésekről, házak faláról, villanyoszlopokról nem vigyorogtak rám kedvesen mosolygó elnökjelölt arcok. Attól félek, hogy most is úgy járunk, mint Ion Iliescu idején, utolsó megválasztása előtt, mikor az ártatlan választót megkérdezték, hogy kire szavaz, és azt válaszolta, hogy kire szavazhatna másra, mint Iliescura, hisz ő az elnök. Most úgy néz ki, hogy a választók sajnos ismét Iohannist választják, hisz ő az elnök, nemde? Pedig van miben válogatni, hiszen 14 jelölt is jelentkezett, és egyik jobb, mint a másik. Úgyhogy tessenek választani! Ha azt nézem, hogy a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint kinek van némi esélye a második fordulóba jutni, akkor is maradnak négyen, plusz Kelemen.