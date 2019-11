Tessék választani!

Még mielőtt Barack Obamát az Egyesült Államok elnökének választották volna, úgy hírlett, hogy akkor lesz Romániának magyar elnöke, mikor Amerikának néger. Most itt van a lehetőség, hogy Kelemen Hunort Románia elnökévé válasszuk. Engem személyesen fel is hívott, akárcsak régebben Orbán Viktor, de nem engedte, hogy én is megszólaljak, pedig szerettem volna beszélni vele. Gondolom, hogy Kelemen románokat is felhívott arra biztatva őket, hogy rá szavazzanak. Ha már kipróbálták a szász elnököt, ideje lenne egy magyarral is próbálkozni. Máskülönben nem volt semmiféle emberek elé való választási kampány. Nem voltak vérre menő viták és néhány vérszegény tévéadást leszámítva semmi nem utalt az elnökválasztásra.

A kerítésekről, házak faláról, villanyoszlopokról nem vigyorogtak rám kedvesen mosolygó elnökjelölt arcok. Attól félek, hogy most is úgy járunk, mint Ion Iliescu idején, utolsó megválasztása előtt, mikor az ártatlan választót megkérdezték, hogy kire szavaz, és azt válaszolta, hogy kire szavazhatna másra, mint Iliescura, hisz ő az elnök. Most úgy néz ki, hogy a választók sajnos ismét Iohannist választják, hisz ő az elnök, nemde? Pedig van miben válogatni, hiszen 14 jelölt is jelentkezett, és egyik jobb, mint a másik. Úgyhogy tessenek választani! Ha azt nézem, hogy a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint kinek van némi esélye a második fordulóba jutni, akkor is maradnak négyen, plusz Kelemen.

A közvélemény-kutatások szerint toronymagasan Klaus Iohannis vezet, és a választók, ha még egyszer kézbe veszik a nehéz pecsétet, hogy rá üssék, megpecsételhetik a mi sorsunkat is. Mivel az emberek szeretnek a győztes oldalán lenni, látva az előrelátható eredményt, ismét rá fognak szavazni, és akkor Iohannis megvalósítja a „normális Romániát”, amit a kampányban meghirdetett. Mostanig, ezek szerint, az abnormális Romániát valósította meg, és most jött el az ideje, hogy változtasson rajta. Szerintem meg is valósítja ezt az ígéretét, mert szavatartó. Nekünk, kisebbségieknek semmit az égvilágon nem ígért, és azt be is tartotta. Semmit nem tett értünk, sőt, lehet, hogy még túl is teljesített, mert ha már nem segített nekünk, akkor legalább ott ártott, ahol tudott. Most már óriási hatalom kerülhet a kezébe, mert abban tartja Ludovic Orbant is, és így nemcsak az elnöki hivatalt, hanem a kormányt is kézen fogva tudja vezetni. Szeretnék én is a győztes oldalára állni, de valahogy nem visz rá a lelkiismeret. Meg az, hogy kiismertük.

Második fordulóba juthat Dăncilă asszony is, akire szintén szívesen szavaznék. Azért kedvelem rendkívüli módon, mert rengeteg élvezetes és humoros bakit vétett, amin jól lehetett szórakozni. Most, miután kiesett a kormány a kezéből, ha nem lesz elnök sem, eltűnhet pártja az ország és a történelem süllyesztőjében. Van némi esélye a második fordulóba jutásra a színész Mircea Diaconunak, és jó lenne kipróbálni őt is mint elnököt, hisz Ukrajna elnöke is egy volt színész, aki egyelőre jól játssza a szerepet, és hát Amerikának is volt már jó színész elnöke, vagy jó elnök színésze. Nagyobb esélye van a második fordulóra Dan Barnának, aki mint pártjának neve is mutatja, Romániát akarja megmenteni. Azért lenne jó elnök, mert egy jó üzletember, és hasznot hozhatna az országnak is. A riseproject.ro szerint már több olyan EU-projektet is lebonyolított, amelynek célja a hátrányos helyzetű személyek megsegítése volt, és az így nyert pénzek egy részével saját barátainak vállalkozását is megsegítette. Most Románia népén szeretne segíteni. Ha a romániai magyaroknak nem is, de a magyarországiaknak üzent. Jól keveri a kártyákat. Így keveredik román barna a magyar feketével, Dan Barna a momentumos Fekete-Győr Andrással, akit egy pillanatra elhívott neki kampányolni Kolozsvárra. Nem tudom, hogy ezt miért titkolja gondosan az ő stábja a román szavazók elől.

Fekete-Győr azt mondta Kolozsváron, hogy jogszabályokon alapuló egyezség kell létrejöjjön kisebbségi kérdésekben, amire „most nyílik lehetőség” a Barnához hasonló „haladó szellemű Európa-párti hazafiak” révén. A „lehetőségekről” és „egyezségekről” csak annyit, hogy Barna már korábban megmondta, a nemzetiségi problémákon túl kell lépni, és ő ezt majd remélhetőleg könnyedén meg is teszi.