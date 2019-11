A Baróti Szabó Dávid Középiskolában nem megy ritkaságszámba, hogy a szülői értekezletet délelőtti órára rögzítik. A szülők szerint mindezt azért, mert az osztályfőnökök nem vállalják a délutáni tanácskozást: vagy arra hivatkoznak, hogy így is van elég iskolai teendőjük, amit otthon kell megoldaniuk, de volt, aki kerek perec megmondta, legyenek tekintettel arra, hogy a szabad­idő neki is szabadidő. Olyan is volt, aki jelezte, nem a városban lakik, számára gondot jelentene a későbbi időpont. A nevüket nem vállaló szülők úgy nyilatkoztak, megértik a tanárok gondjait, de nem helyes az, hogy nekik kell elkérezniük a munkahelyükről, ha gyerekük iskolai életéről többet szeretnének megtudni.

A középiskola igazgatója, Derzsi-Ráduly Kázmér úgy fogalmazott, nem tartja teljesen kizártnak a felvetetteket, de azt igen, hogy rendszeresen délelőtti órákban kerülne sor a szülői értekezletetre.

A Baróti Szabó Dávid Középiskola évente egyszer meghirdetett általános szülői értekezletét hagyományosan október valamelyik szerdáján és délelőtt tartják, és azt éppen azért akkor, hogy minél nagyobb számban legyen ott valamelyik szülő. Októberben, mert iskolakezdés után vannak, de már látszanak azok a főbb gondok, amelyekkel a következő időszakban meg kell küzdeniük, és fontos lenne megbeszélni a teendőket; szerdán és délelőtt, mert így kapóra jön, hogy a környező községekben élők a piacozás miatt amúgy is nagyobb számban mennek be a városba. Az intézményvezető szerint még arra is odafigyelnek, hogy a gyűlést úgy szervezzék és annyit tartson, hogy a legtöbb busz indulása előtt befejezzék azt.

Derzsi-Ráduly Kázmér szerint megtörténhet akár az is, hogy az osztályfőnökök kora délutánra hívják diákjaik szüleit, mert azt szeretnék, hogy az általában utolsó órára tett osztályfőnöki órát a diákokkal és szüleikkel közösen tartsák meg. Magyarázat lehet még az is, hogy a szülők rosszul értelmezték a fogadóórát – amit csak délelőtt és a tanárok lyukasóráinak függvényében tartanak –, s szülői értekezletként tartják számon. „A szülői értekezletek megszervezésével kapcsolatosan eddig egyetlen panasz sem érkezett hozzám. Én nem is hiszem, megtörtént volna, hogy a tanárok elzárkóztak a más időpontban tartandó megbeszéléstől, s csakis iskolai órák alatt szerveznék azt meg, és amiatt a szülőknek el kellene kérezniük munkahelyükről. Azt pedig teljességgel elutasítom, hogy ez rendszeresen így történik. Mindezek ellenére kivizsgálom az esetet” – nyilatkozta a tanintézmény igazgatója.