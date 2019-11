Részeg szekeres balesetezett

Előző írásunk

A Baróti Szabó Dávid Középiskolában nem megy ritkaságszámba, hogy a szülői értekezletet délelőtti órára rögzítik. A szülők szerint mindezt azért, mert az osztályfőnökök nem vállalják a délutáni tanácskozást: vagy arra hivatkoznak, hogy így is van elég iskolai teendőjük, amit otthon kell megoldaniuk, de volt, aki kerek perec megmondta, legyenek tekintettel arra, hogy a szabad­idő neki is szabadidő. Olyan is volt, aki jelezte, nem a városban lakik, számára gondot jelentene a későbbi időpont. A nevüket nem vállaló szülők úgy nyilatkoztak, megértik a tanárok gondjait, de nem helyes az, hogy nekik kell elkérezniük a munkahelyükről, ha gyerekük iskolai életéről többet szeretnének megtudni.