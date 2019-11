Idén járható lesz a kommandói híd

Következő írásunk

Akampányidőszakra időzített kormánybuktatás, majd az új kabinet megalakításával járó procedúrák sorozata gyakorlatilag még azelőtt eldöntötte az államfőválasztás kimenetelét, hogy valós küzdelem kibontakozhatott volna. Klaus Iohannis államelnök ötéves mandátumának egyetlen eredményeként mutatja fel, hogy a Dăncilă-kormány megbukott, nem is beszél másról, nem számol be a Cotroceni-palotában az elmúlt esztendőkben folytatott tevékenységéről, nem kínál semmiféle programot: kormányülésekre jár, és az őt támogató liberális párt ölelő karjai közül szapulja szociáldemokrata ellenjelöltjét. Számára már csak egy tétje maradt a vasárnapi voksolásnak: lehetőleg ne Dan Barnával, hanem Viorica Dăncilăval kelljen megküzdenie a második fordulóban, ez esetben már most vasárnap kibonthatja a pezsgőt, hiszen a szociáldemokratákkal szemben álló tábor egésze felsorakozik mögé.