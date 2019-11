Kilövik az Oltszemen garázdálkodó medvét

Kedvező választ kapott szerdán Bodok önkormányzata arra a beadványára, melyben azt kérték a szaktárcától, hogy engedélyezzék egy medve kilövését, mely több alkalommal is megjárta magát az oltszemi speciális iskolának otthont adó Mikó-kastély területén – tudtuk meg Fodor Istvántól.

Bodok község polgármestere lapunknak elmondta, még augusztusban jelezték a problémát a környezetvédelmi minisztériumnál, s a medve kilövésére vonatkozó igényt fogalmazott meg a polgármesteri hivatal mellett a megyei tanács, a prefektúra, illetve a gyermekjogvédelmi igazgatóság is. Beadványukat tegnap írták alá a minisztériumban és el is küldték a leköszönő illetékesek „búcsúzóként” – mondta az elöljáró, így végre kilőhetik az oltszemi kastélynál garázdálkodó nagyvadat.

A medve egyébként kedd éjszaka 1 órakor ismét visszatért a helyszínre, a polgármester szerint ezúttal a konyhához akart bejutni, kaparta az ajtót, aztán egy élelmiszert tartalmazó bödönt húzott le és tört szét az Olt partján. A medve befogása érdekében vadérzékelő kamerát is felszereltek, mely mozgáskor rögzít felvételeket, majd mobiltelefonra közvetíti azokat, így a hatóságok tudják, mikor kell beavatkozniuk – magyarázta a településvezető.

Nagyvadat ütött el a vonat

Elpusztult medvét találtak tegnap reggel Sepsibodokon a vasút mellett. A Kovászna megyei rendőrség közleménye szerint a helyszínelők megállapították, hogy az állatot az éjszaka folyamán egy vonat ütötte el. A rendőrség a környezetvédelmi igazgatóság és a helyi önkormányzat munkatársaival közösen folytatja a kivizsgálást. A We Radio beszámolója szerint egy 200–250 kg-os, becslések szerint 7–8 éves példányról van szó.

Gheorghe Neagu, a megyei környezetvédelmi hivatal igazgatója szerint az eset nem egyedi, idén már több hasonlót jegyeztek a térségben – ezt jelezte lapunknak Fodor István polgármester is. Medvejárásra panaszkodnak a volt katonai egység környékén is. Neagu úgy nyilatkozott, egyelőre nem reménykednek a medveügy megoldásában, hiszen az új környezetvédelmi tárcavezetőnek is meg kell ismernie ezt a problémát.

Demeter Virág Katalin–Szekeres Attila