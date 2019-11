Jövőre strandot avatnak Torján

Előző írásunk

A kézdivásárhelyi tanács legutóbbi ülésén Bokor Tibor polgármester előterjesztésére az önkormányzati képviselők a helyi költségvetés módosításáról is döntöttek. A városháza bevételei az év elején tervezetthez képest 197 560 lejjel nőttek, ezt az összeget is be kellett foglalni a költségvetésbe.