Kezdetét vette szerdán az úzvölgyi temető első, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat és Csíkszentmárton önkormányzata által indított per a Bákó megyei törvényszéken – jelezte a jogvédő szervezet. Beszámolójuk szerint szerdán a Hargita megyei önkormányzat is kérvényezte a belépést a perbe. A felperesek a dormánfalvi önkormányzattól az építkezési engedély megsemmisítését és a terület eredeti állapotába való visszarendezését kérik. A szolgálat ugyanakkor bírálja a Bákó megyei prefektust, mivel csak az építkezés utólagos törvényessé tételét kéri az önkormányzattól.

A szolgálat közleménye felidézi, hogy Csíkszentmárton képviseletében előzetes panasz útján május 17-én felszólították a dormánfalvi önkormányzatot, hogy semmisítse meg az építkezési engedélyt és rendezze vissza a területet az eredeti állapotba, majd miután ezt válasz nélkül hagyta a hivatal, a közigazgatási bírósághoz fordultak. Benkő Erika háromszéki parlamenti képviselő, a jogvédő szolgálat igazgatója szerint, amikor vállalták az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatos pereket, az volt a céljuk, hogy a temető az eredeti állapotába kerüljön vissza, és a magyar közösség továbbra is méltóképpen gondozhassa, ahogy tette azt az elmúlt évtizedekben. A cél azóta is változatlan, és három pert is indítottak, illetve több panaszuk még vizsgálati szakaszban van – idézi a közlemény Benkő Erikát. Az igazgató szerint bíznak abban, hogy „Románia tanúbizonyságot tesz arról, jogállam, és az ítéletet a bizonyítékok alapján hozza meg a bíróság”. A következő tárgyalási nap december 4. A szolgálat arról is tájékoztat, hogy a szerdai első tárgyaláson Har­gita Megye Tanácsa is kérvényezte, hogy beléphessen a perbe.