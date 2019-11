Tutanhamon-kiállítás Budapesten és Londonban

Több mint ezer másolaton keresztül mutatja be Egyiptom titokzatos világát a Tutanhamon rejtélye és kincsei című kiállítás, amely november 8-án nyílt Budapesten a Király utcai Komplexben. A november 2-ától a londoni Saatchi Galériában látható utazó Tutanhamon-kiállítás várhatóan nagy tömegeket vonz még a szokatlanul borsos, 37,40 fontos belépő ellenére is.

A budapesti 2200 négyzetméteres tárlat Tutanhamon ókori egyiptomi fáraó sírkamrájának kegytárgyait neves egyiptológusok ellenőrzésével készült hiteles másolatokon keresztül mutatja be. Az érdeklődők a 2020. március 1-jéig nyitva tartó kiállításon a fáraó sírjának kincseit abban a formában tekinthetik meg, ahogyan azokat 1922-ben Howard Carter brit régész egy gyertya pislákoló fényénél először meglátta. A közönség a kalandos időutazáson megnézheti többek között Tutanhamon halotti maszkját, sírjának fekete sakálszobor-őreit, a kanopusztartó szekrényt és a körülötte lévő usébti szobrokat is.

A londoni tárlaton 150 műkincset mutatnak be, amelyeket az egyiptomi régészeti minisztérium engedélyével adtak kölcsön a kiállításhoz. Az arany fáraó kincsei című kiállítás 2020. május 3-áig látogatható a Saatchi Galériá­ban. A tárlat anyagának több mint a felét korábban még sohasem mutatták be Egyiptomon kívül. A különleges Tutanhamon-anyag 2018 márciusa és 2019 januárja között elsőként a Los Angeles-i Kaliforniai Tudományos Központban mutatkozott be, ahol 711 ezer látogató nézte meg. A 2020-as évek közepére, amikor az utazó kiállítás anyaga visszatér Egyiptomba, már több millió látogatója lesz, és ezzel a világ legnépszerűbb régészeti kiállításává válhat. Az utazó kiállítás bevételei­ből származó forrásokat a Nagy Egyiptomi Múzeum befejezésére fordítják, amely Kairó külvárosában épül, két kilométerre a piramisoktól. A múzeum megnyitása után a fáraó kincseit többé nem mutatják be külföldi kiállításokon.