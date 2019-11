A 16 ponttal tizedik háromszéki csapat az előző fordulóban a FCSB vendégeként szenvedett vereséget, míg a 23 ponttal hatodik, Edward Iordănescu irányította együttes hazai pályán az FC Hermannstadt ellen játszott döntetlent. A Sepsi OSK és a Medgyesi Gázmetán története során hétszer találkozott, a sepsiszentgyörgyi együttes kétszer győzött, háromszor osztozkodtak a pontokon, kétszer pedig a Szeben megyei játékosok örülhettek. A csapatok legutóbb a júliusi odavágóban néztek farkasszemet, a medgyesi mérkőzésen Nasser Chamed góljára Goran Karanović válaszolt. Az idényben a Sepsi OSK hazai pályán egyszer diadalmaskodott, négyszer döntetlent játszott és kétszer kikapott, míg a Medgyes idegenbeli mérlege két győzelem, két döntetlen és három vereség.

„Vasárnapi ellenfelünk igazán támadószellemben és látványosan játszik, eddig szorgosan gyűjtötték a pontokat, így felsőházi rájátszást érő helyen állnak. Szeretném, ha hazai pályán nyerni tudnánk, bízom benne, hogy jó focival rukkolunk elő. A fiúk az elmúlt két mérkőzésen bizonyították, képesek több gólt is szerezni, azonban véleményem szerint a Medgyes ellen legalább kétszer kell eredményesnek lennünk ahhoz, hogy győzni tudjunk, emellett pedig védelemben is figyelmesnek kell lennünk. A három pont begyűjtéséhez kreativitás és újítás szükséges a támadások felépítésénél és a befejezésnél, valamint bízunk benne, hogy ezúttal is mögöttünk állnak a szurkolók” – fogalmazott László Csaba vezetőedző, aki nyílt és érdekes mérkőzésre számít. (miska)